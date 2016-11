Para los ediles Achával y Laurent “no hay perspectivas de mejora” en 2017

Tanto Federico de Achával como Santiago Laurent, integrantes del Frente Pilarense para la Victoria, se mostraron preocupados de cara al año que viene.

Desde el bloque Frente Pilarense para la Victoria, los concejales Federico de Achával y Santiago Laurent, expresaron su preocupación por la situación que atraviesan los vecinos del distrito.

“Fue un año de una gestión muy pobre”, declaró Achával. “Y por lo que vemos en el Presupuesto, no hay perspectivas de mejora”, amplió.

Presupuesto

Ambos ediles ya habían sido duros la semana pasada en lo que se refiere a las cifras del Presupuesto 2017, al que calificaron como “el presupuesto más grande en la historia de Pilar”.

“Es el más alto de la historia de Pilar y se logrará con presión fiscal, es decir con plata de los vecinos, pero que no verán volver en obras ni servicios”, señaló Achával. “De 3.500 millones de pesos, menos de un 8 por ciento será destinado a inversiones”, remarcó.

En este sentido, Laurent había adelantado que la mayor parte de la millonaria cifra, de acuerdo al análisis que han hecho, va a ser destinada a “gastos corrientes y operativos del Municipio”. Es decir, “sueldos, facturas, resmas, papeles, combustible, entre otras cosas”. “En obras hay una construcción de una nueva sede en el Parque Industrial, alguna delegación municipal, el jardín de infantes de Manuel Alberti, y algunas obras de asfalto y mejoramiento de calles, todo el resto son gastos operativos”, dijo Laurent.

En este sentido, el concejal profundizó sobre la cuestión y detalló que “las prioridades de esta gestión se ven reflejadas en hechos como que los sueldos de los funcionarios jerárquicos equivalen al presupuesto que se destinará a arreglar las calles de todo el partido de Pilar”.

“El Presupuesto demuestra un deficiente desempeño del gabinete municipal con prioridades alejadas de las expectativas y demandas que creemos que hoy reclama nuestra comunidad”, siguió Laurent.

Además, remarcaron que son varias las áreas municipales en las que se ven “serias falencias”.

“Resulta alarmante que no solo no cuenten, desde el Municipio, con un plan de seguridad concreto, sino que además no se prevén mayores inversiones que ayuden a combatir el delito”, afirmó Achával.

No es la primera vez que desde el Frente Pilarense para la Victoria se hace referencia a la falta de un plan de seguridad. Esto resurgió luego de que el intendente Ducoté aseverara, en la presentación del Presupuesto, que el área de Seguridad será una de las prioridades en cuanto a inversión. No obstante, desde el espacio de Achával y Laurent retrucaron dichas afirmaciones aludiendo que las cifras del Presupuesto 2017, en cuanto al área en cuestión, son prácticamente iguales a las del Presupuesto 2016. Una crítica un tanto similar a la impulsada por el edil Juan Pablo Roldán en lo que respecta al área de Obras Públicas.

Tarifaria

En lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza tarifaria, el concejal Achával explicó que se prevén aumentos en la tasa de mantenimiento de la vía pública de hasta un 40 por ciento (30 por ciento más la cláusula gatillo del 10 por ciento) y aseguró que “igualmente alarmante resulta la utilización que se le quiere dar al tributo por mejoras, donde pareciera que cada vecino deberá afrontar el costo de, por ejemplo, el asfalto o la iluminación”.

En cuanto a los comercios y Pymes, Achával sostuvo que les preocupa “el aumento de la presión fiscal que se evidencia en la propuesta tarifaria”.

Por su parte, el concejal Laurent manifestó que “la propuesta de Cambiemos en Pilar es la misma fórmula que viene aplicando Mauricio Macri: sacar más plata del bolsillo de los vecinos sin dar obras y servicios a cambio”.

A propósito de esto, agregó: “El Intendente tiene que considerar que mucha gente no llega a fin de mes”.

Fondo Educativo

Laurent hizo alusión a la secretaría de Educación, donde afirmó que la sub-ejecución del Fondo Educativo llega a los 60 millones de pesos.

“Ducoté y Campagnoli tendrán que explicar por qué no concretaron la tan anunciada construcción de jardines de infantes, dejando más de mil niños sin vacantes”, expresó el edil opositor.

