La utopía de que “Pilar sea como Barcelona”, en primera persona

Fueron varias las veces que el intendente Ducoté dijo que quería que Pilar fuese como la capital catalana. Y la realidad es que estamos a años luz de distancia.

La segunda mitad de octubre tuve la oportunidad de irme de vacaciones a Barcelona, en España, a visitar a una amiga catalana que tengo y, por supuesto, a conocer la ciudad. Como es habitual cuando uno sale de Argentina y va para países del primer mundo, el asombro es grande desde que se pone el pie afuera del avión. Y es porque las cosas funcionan bien por todos lados, algo que lamentablemente acá en nuestro país no sucede y que, peor o mejor, uno se da cuenta crudamente cuando sale.

El comentario y la razón por la que una nota de este medio comience hablando sobre la visita de un humilde servidor a la capital de Catalunya es justamente porque nuestro intendente, don Nicolás Ducoté, ha repetido públicamente más de una vez que quiere que “Pilar sea como Barcelona”, o bien, que Pilar sea como “la Barcelona de Argentina”. Esta elucubración análoga, y hasta utópica, ha sido carne de cañón para varios políticos opositores que incluso llegaron a sacarse (algunos de ellos) una foto en plena peatonal de Pilar aduciendo irónicamente que estaban en la reconocida Rambla de Barcelona.

Grande fue la casualidad que tuve la chance de ir de paseo a esa ciudad, justo la mencionada por el Jefe Comunal. Parece que fuera a propósito, que Resumen me hubiera pagado el viaje como enviado especial, pero no, fue todo un amasijo de casualidades. No obstante, viene al pelo para realizar de primera mano la comparación entre ambas ciudades y, para quienes no tengan la suerte de conocer tan maravillosa metrópolis europea, darle un poco de luz al enigma de por qué el Intendente hace esta recurrente referencia a Barcelona.

Lo cierto es que es sobradamente entendible el porqué del deseo de Ducoté de que Pilar sea como Barcelona (“Barna”, como la apodan allá). Es una ciudad de vanguardia, una de las más innovadoras del mundo, codo a codo con Londres o Nueva York; una de esas smart cities o ciudades inteligentes, término tan acuñado en la actualidad en lo que a la tecnología se refiere.

Por ejemplo, es la sede del Mobile World Congress, una cita mundial obligada para miles de empresas tecnológicas; tiene iluminación LED en las calles, semáforos exclusivos para las bicisendas, la línea de metro (que para mí siempre va a ser subte) automatizada más grande de España. Sí, el subte se maneja solo. O sea que no podés jugar con eso de esperar a ver que se suba el maquinista para saber cuándo está por salir, como en mi Buenos Aires querido.

Continuando con lo que tiene que ver con el transporte, y dejando de lado la red subterránea (que claramente Pilar no tiene), hablemos de los colectivos. Hay colectivos y tranvías, pero me abocaré a analizar brevemente los “bondis” porque, después del subte, es lo que más usé para moverme. Enseguida salta a la vista el pequeño cartel electrónico en el que van pasando los nombres de las calles por donde va parando. De más está decir que son bastante limpios, están en óptimo estado y cumplen el horario preestablecido de circulación.

Tres cosas me llamaron la atención: hay colectivos más chicos, que estimo están hechos especialmente para transitar las angostas callecitas de los barrios barceloneses; en una oportunidad el chofer dejó el colectivo solo por unos diez minutos en la parada y la gente se fue subiendo sin chistar (honestamente no entendí qué pasó, pero parecía estar todo contemplado); y por último, además de los colectivos que tienen sus recorridos, tienen una flota dedicada exclusivamente para ir de punta a punta por las calles horizontales, otra para las verticales, y otra para las diagonales, lo que agiliza bastante el tema.

En Pilar, se me vienen a la memoria mis incontables travesías en colectivo desde la Universidad del Salvador a mi casa, con un colectivo que pasaba cada una hora, y si te tocaba sentarte en la parte de atrás, entre la cantidad de lomos de burro, pozos, y amortiguadores que ya no amortiguaban, como mínimo era un buen ejercicio de glúteos.

Hablemos también del tren, que usé dos, para ir y volver de Barcelona a Girona. Uno el Media Distancia, que es como el paraíso ferroviario. Son eléctricos, tienen baño, butacas cómodas, incluso trae para apoyar los pies. Y el otro, el Regional, que me lo pintaron como lo peor que me podía llegar a pasar y la verdad, si bien tardó un poco más, en cuanto a lo objetivo era como cuando recién inauguraron acá los vagones nuevos del San Martín. Es hermoso ver cómo la gente cuida el transporte público y no lo destruye.

Caminar por Barcelona es, por supuesto, una buena opción. Al principio, debo admitir, me perdía con demasiada facilidad por la cantidad de callecitas, diagonales y el hecho de que las esquinas no son ángulos de 90 grados, como uno pensaría que son en todo el mundo, si no que son trapezoides. Sí, y en esa “porción que falta” se estacionan autos de frente (o de culata). Además de que soy bastante desorientado en cuanto a ubicarme por la vida, mi cerebro no estaba preparado para tanto y ahí anduve, varias veces, diría que dando vueltas en círculo. Con mapa y todo. Hasta una vuelta me encontré preguntándole direcciones a una persona que resultó ser un “guiri” (así le dicen a los ingleses) y estaba más perdido que yo.

En comparación, se puede caminar a toda hora y es altamente improbable que te afanen o que te pase algo. Obviamente, es difícil perder la paranoia argenta de estar excesivamente atento a todo, pero uno se da cuenta cómo vive acá cuando va a uno de estos países primermundistas.

Dirán que estoy exagerando, que tranquilamente puedo estar haciéndolo, pero el shock cultural que se da al regreso es enorme. Atentos al siguiente ejemplo que, creo, ilustra perfectamente el sentimiento. Yo volví a Argentina un domingo a la madrugada. El lunes, cerca de las 10 de la mañana, estoy cruzando la colectora entre el puente Champagnat y la estación de servicio que está en esa esquina; casi me atropellan. Y eso a horas de volver al país, ya a minutos de volver a la redacción de Resumen. Porque claro, acá las sendas peatonales están de puro y simple decorado.

Allá, en cambio, entre los conductores que me querían ceder el paso y yo que esperaba que pasen los autos (costumbres argentinas) fueron varios, los primeros días, esos momentos en que ni uno ni otro se movía. Qué lindo es cuando se respeta así hasta una senda peatonal. No obstante, no todo es color de rosa. En quince días que estuve vi pasar una vez una moto un semáforo en rojo. Pero ojo, tienen las famosas fotomultas.

Y ni hablemos de pozos en las calles. Juro que estuve atento y los busqué, pero no. Para donde mirara había calles perfectamente asfaltadas, con sus veredas, ni una mísera baldosa rota.

En Agustoni, por ejemplo, hay calles de tierra, las asfaltadas van para atrás, y una vereda digna es más difícil de conseguir que la figurita del holandés que me faltó para completar el álbum de Francia ‘98. Desde principios del 2000 que la cosa sigue igual, con algún que otro “asfalto electoral” y hasta ahí nomás.

Políticamente, si bien no presté mucha atención al mundillo político barcelonés, sí existe la rivalidad histórica entre los catalanes independentistas y los que prefieren seguir perteneciendo a España. Es común ir caminando por la calle y ver en los balcones la bandera rayada roja y amarilla (de la Cataluña leal a España) y la rayada, roja, con un triángulo azul y una estrella blanca adentro (la independentista). Por mi parte, fui “captado” por el fervor independentista y me traje la bandera correspondiente.

Honestamente, no sé si existe allá una rivalidad tan profunda como el macrismo y el kirchnerismo, o el ducotismo y la oposición, o como quieran llamarlo. En este apartado me voy a limitar a decir que la “Casa de la Ciudad de Barcelona”, la sede del Ayuntamiento (o el Municipio) es verdaderamente un palacio municipal, con todas las letras. Enfrentado con el Palacio de la Generalidad de Cataluña, con la plaza Sant Jaume en el medio, son dos colosos que impactan a la vista y más aún, la conquistan. Bah, como prácticamente todo en la capital catalana.

Ya para ir terminando, un aspecto que capturó otra vez mi atención es la importancia que le dan al reciclado de la basura. Prácticamente en cada cuadra se ven los grandes tachos de colores y a la gente que se toma su tiempo para tirar cada cosa en su lugar. Incluso en las casas; en donde me quedé yo había tres tachos y cada vez que iba a tirar algo… tenía que detenerme literalmente a pensar lo que estaba haciendo. Los de la calle, igual, son más. Son cinco. ¡Cinco! Marrón para residuos orgánicos, amarillo para envases de plástico y latas, azul para papel y cartón, verde para botellas y envases de vidrio, y finalmente el gris en donde va todo lo que no pueda ser reciclado.

Ni se te ocurra tirar basura en la calle o dejar la caca del perro en la vereda, porque multa. Y todo así, funciona. En reciclaje diría que es el sueño ideal de la secretaría de Medio Ambiente. Que Pilar sea así, por favor.

Está bueno que Ducoté quiera que Pilar sea como Barcelona, pero es un objetivo que está a años luz de distancia. Quizás una mejor comparación, más aceptada, hubiera sido con un distrito bonaerense. No sé, cuando voy a Martínez, por ejemplo, y veo que todas las calles tienen el cartel con el nombre, veo que ya es algo que Pilar no tiene. Y así, con otros detalles más grandes, más chicos.

Barcelona, urbanísticamente hablando, sería como llegar a la luna; y por ahora no podemos, y no creo que Ducoté pueda cumplir con eso en cuatro o, quizás, en ocho años. Sí hay sobrado espacio para mejorar y espero que finalmente Pilar salga adelante, sobre todo por el potencial que tiene toda esta región.

Aunque claramente, tampoco es para tirarle todo el peso al Intendente, si como sociedad no podemos respetar la prioridad del peatón en un cruce peatonal, algo que es tan simple, ¿cómo vamos a esperar que se gestione algo de la magnitud de un distrito o siquiera de un país? Eso es lo que me pregunto cada vez que tengo que esquivar autos en las sendas peatonales, sin morir en el intento.

La yapa: escuché a la hinchada del Fútbol Club Barcelona, en pleno partido de Champions League contra el Manchester City en el Camp Nou, entonar un cantito que empieza diciendo “Barça, mi buen amigo…” y sigue exactamente igual que esos que escuchamos en nuestro querido fútbol argentino. Por lo menos, nos podemos jactar de que nos plagian un par de cantitos de cancha. Algo es algo.

Matías Mestas

