10 de noviembre, Día de la Tradición, un recuerdo personal

En el principio muchas veces están las vivencias personales, no siempre discernibles pero alimentadoras de toda reflexión posterior. Recurro a mis recuerdos patagónicos y me veo prolongando perezosamente la hora de levantarme mientras oigo una musiquita, ligada para siempre a mis afectos, mientras una voz dice: ”Entre mate y mate se revive la tradición…”.

Así empezaba un programa de música folklórica de emisión diaria. Y la cortina musical que la anunciaba, esa musiquita… era, después lo supe, una popular ranchera: “Mate Amargo”. He aquí que para mí la palabra tradición (cuyo significado ignoraba por supuesto) ha estado ligada emotivamente para siempre a aquellas mañanas frías y luminosas del sur argentino.

Supe con el tiempo que esa música con nombre tan criollo ocultaba un origen gringo y hasta aristocrático. Era una descendiente acriollada de la mazurca polaca. Dicen los que saben que nació como danza de salón en el Palatinado de Mazovia en el siglo XVI, música y danza popularizados después recorrieron el mundo, dejando diversas variantes y en nuestro país y en Uruguay esa danza paisana llamada ranchera. Qué origen inesperado pero no tan extraño considerando nuestra indisimulable pluralidad cultural.

Tradición, cultura e identidad

Hoy queremos dedicarle algunas reflexiones a la tan mentada tradición, celebrada en estos días, más precisamente el 10 de noviembre recordando el nacimiento de José Hernández, autor, como todos sabemos del Martín Fierro.

Resulta difícil reflexionar acerca de ciertos aspectos de la realidad cuando a poco que se los considere se advierte que son creaciones conceptuales inventadas por los estudiosos para poder “atrapar” el sentido escurridizo de la misma. Cuando digo inventadas no les estoy restando entidad, pues la palabra inventar quiere decir entre otras cosas “encontrar”, “descubrir” algo que ya estaba allí pero que no se advertía porque carecíamos del instrumento apropiado para hacerlo.

Salvando las distancias y en otro campo, el microscopio y su desarrollo permitió ver algo que estaba allí pero que no veíamos a simple vista. En el campo de las ciencias sociales, también ha ocurrido algo por el estilo. Un repertorio conceptual ha acudido en nuestra ayuda para poder ver y reflexionar sobre datos y hechos de la sociedad que nos pasaban inadvertidos. Uno de esos conceptos es el de “tradición” con el que se busca dar cuenta de ese precioso fenómeno de perdurabilidad de la cultura humana que tanto tiene que ver con otra cuestión muy interesante: la de la identidad.

Dos ideas juegan en esta palabra que en sus orígenes significó algo así como ‘herencia’ o ‘legado’. Una es, ésta de la permanencia y perdurabilidad, y otra, inevitablemente unida a la anterior es la idea de cambio y transformación. Porque y aquí está el cogollo del problema, eso que perdura experimenta necesariamente algún tipo de transformación. De recreación podríamos decir con una palabra más entrañablemente humana.

Cuando se consideró a José Hernández, la evocación de su nacimiento (10/11/1834) para instaurar el Día de la Tradición no se equivocaban al considerarlo como ejemplo pues su obra (básicamente el Martín Fierro) es una magnífica muestra de lo que puede hacer un gran creador con el material tradicional, al que pasa por los alambiques de su alma y por la fragua del presente.

Me parece importante señalar que José Hernández no hablaba del pasado sino de un presente muy doloroso. Da testimonio de ello y como buen político propone acciones transformadoras de dicha realidad. José Hernández no colocó el pasado en un altar intocable sino que se ocupó del presente, de sus problemas, pero, y sobre todo, de los hombres que padecían esa realidad. Su notable sentido estético, su virtud poetizadora, puso ante la vista de sus compatriotas un grupo humano, marginado de la fiesta del progreso, que era portador de un rico patrimonio cultural. Ese fue tal vez su mayor mérito. Recuperó aspectos de la sociedad y la cultura de la época que sufrían el menosprecio y la negación de importantes sectores de la sociedad. Pero todo eso no era materia del pasado, era materia viva y palpitante.

El Martín Fierro no se escribió para decorar una biblioteca, se escribió para ser leído y descifrado. Aún hoy nos interpela, nos inquieta, no podemos por suerte relegarlo al pasado ni al mundo exclusivamente académico.

Sí, el Martín Fierro tiene que ver con la tradición o viceversa cuando nos apropiamos de él desde el presente. La tradición, si significa algo tiene que estar viva, ser presente palpitante y no ser el culto interesado de un pasado que garantizaba privilegios a determinado grupo social. Los portadores del legado están muchas veces invisibilizados, descalificados, si no, pensemos en el inagotable legado de los pueblos originarios el que hace muy poco tiempo que se ha comenzado a revalorar.

Volviendo al tema que hoy nos ocupa, como argentinos advertimos la riqueza enorme de nuestras tradiciones y cómo ellas dan cuenta de la diversidad de nuestros orígenes, y cómo esa historia que no es historia (porque no cesa de escribirse) ha inscripto en nosotros esos rasgos que llamamos “identidad” y que a mi juicio tiene algo del orden del misterio porque no toda es descifrable y comprensible.

De todas partes…

Vinieron, trayendo cada uno en su humilde baúl ese legado cultural, esa herencia que mantiene encendidos los orígenes y esa necesidad de pertenencia, eso de poder decir; “yo soy del norte”, o “yo soy del sur”, “vine del otro lado del gran mar”, “traigo estos retratos que me sostienen en las horas difíciles”, o “escrita con penosa ortografía una viejísima receta que permite recuperar olores y sabores ancestrales”. Todo eso, también es tradición. De su curiosa amalgama nacimos nosotros, este pueblo, esta nación, no siempre políticamente correctos, pero vivos, vitales. Protagonistas del presente y de misteriosos futuros.

Los herederos

Cuando vinieron, los que vinieron de lejos, o los que se animaron a dejar el terruño, pensaron en nosotros. Ellos decían esto lo hacemos para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos, que en alguna medida somos nosotros. El legado, creo, entiendo no es algo para guardar en el desván, el legado debe trasmitirse y enriquecerse, debe estar preñado de futuro y de esperanza activa. El legado debe usarse, emplearse, combinarse con los otros legados. No puede encerrarse en un arcón, debe repartirse, compartirse, porque si no, corremos el peligro de descubrir que el viejo arcón está vacío si no lo enriquecemos con los aportes de nuestra propia vida actual.

El mundo de las tradiciones argentinas y americanas es sumamente complejo, lo que de alguna manera subraya su riqueza, y construido con legados provenientes de las más diversas y lejanas culturas: americanas, europeas, africanas, orientales. Todas han contribuido y contribuyen a producir este misterio de la identidad que se inscribe no ya con la palabra ‘yo’ sino con el bendito ‘nosotros’. Y este ‘nosotros’ es tan abarcativo que trasciende lo regional, lo estrecho, para tener aires de universalidad, de humanidad. Eso explica tal vez por qué las creaciones de nuestro arte popular llámese tango, yaraví, chamamé, conmueven a los seres humanos de las más diversas latitudes. Fenómeno que se ha corporizado en artistas como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa o Carlos Gardel entre otros.

Entre los legados que recibimos de la vieja Europa estaba la guitarra, tan nuestra al fin y al cabo, tan dócil e inagotable en sus recursos que tuvo entre sus cultores a Don Ata. En la última parte de este texto que cabalga entre la reflexión y el homenaje damos paso a dos escritos de ese nuestro gran artista universal.

El guitarrista

Los dos nacieron juntos:

camino y hombre.

Un día se perdieron

quién sabe dónde…

Así como unos changos nacen rubios, y otros morochos, Nabor nació guitarrista.

Todavía le temblaban inseguras las “chuecas” cuando Nabor, aprovechando que los hombres de la casa se iban a los campos, corría hasta su cuarto y sacándole el poncho a la guitarra de tío Gabriel, pasaba sus dedos sobre el fino cordaje, produciendo un tono cualquiera que lo llenaba de gozo.

Así se pasaba el chango las horas enteras, tarareando cosas que sólo él entendía, y amagando tonos y giros que en realidad no marcaba.

Por ahí llegaba la voz de la madre: – ¡Allá viene tu Tata!

Nabor cubría el instrumento, lo guardaba en su lugar y alcanzaba a salir al patio para recibir a su padre, con unos aires de inocencia que compraban a cualquiera.

Una vez lo pillaron “tocando”, y se tuvo que aguantar esta advertencia: – ¡Ninguno de mis hijos será nunca ni milico ni guitarrero!

-Dejalo – decía mi madre- ¡Qué sabe el chico…!

-¡No, señor! Por ahí le dentra a gustar, y va a salir tocando para matarse el hambre. Él será como nosotros callau y juerte.

Pero no había nada que hacer. Nabor había nacido guitarrista.

Una vez, cuando Nabor había cumplido los seis años, el Tata se quebró una pierna en un encontronazo de a caballo. Lo llevaron al hospital del pueblo, y allí estuvo cerca de dos meses. Cuando volvió a “las casas”, lo recibieron con música. Era Nabor que había aprendido a endulzar las cosas de la tarde con un aire de valsecito. Y el chango lucía, además, “su” guitarra.

El tío Gabriel informó: -Fijate lo que hizo este sabandija; lo mandó la mama una tarde al almacén de don Pancho, a comprar las cosas pa la semana. Agarró las alforjas, montó en el petiso zaino, y salió al galope. Volvió de tardecita con la cabeza gacha y el petiso al tranco. Dijo que “había perdido la plata…” – lo retaron y lo mandaron a dormir. Pero desde esa vuelta, Nabor agarraba pa’l maizal con su honda y sus bolsillos llenos de piedras. Pero no era para cazar, que se iba. Era que con aquella platita “perdida”, el muy tunante se había comprao una guitarra y la tenía en medio del maizal, tapaíta con bolsas. Y a la siesta se largaba pa ese lao, hasta que Juan lo pilló y lo trajo de un ala con guitarra y todo. Y aquí lo tenés, versiador y guitarrero…

-Ta güeno…

Ese fue el único comentario del Tata.

Pasaron los años…

Nabor creció entre potros y campos roturados. Y creció también en ensueños y sonidos. Su academia medía dos leguas a la redonda: la vertiente, el río, el viento, los sauces, los peones, los gauchos reseros, la primavera reventona, el invierno mudo…

Un día se puso a observar un caminito sencillo, que se estiraba trabajosamente entre arenas y piedras desbaratadas, pasando cerca de su rancho.

Le entró una curiosidad muy parecida a la ansiedad: quiso ver hasta donde llegaba ese caminito. Así fue que una tarde se plantó en medio de la senda y se puso a caminar.

Su gente, su rancho, su maizal, el árbol y el petiso, lo perdieron de vista, por años y años.

Alguna vez volvió. Pero todo lo que antes tenía de fuego aventurero y sueño limpio, se había convertido en un corazón grandote, en el que cabían todas las nostalgias.

La Mama lo observaba bien, y comentaba con el tío Gabriel- ¡Pobrecito m’hijo! Lo han “agarrao” los caminos.

Nabor tocaba, como decía su Tata, “pa matarse el hambre”.

Pero era otra su hambre. Le venía de adentro, nacida en impulso infinito y complejo. Cuando andaba esos caminos, era como cuando sus dedos vagaban por las seis sendas sonoras de su guitarra.

Manera de volar, que el hombre encuentra…

Se han de encontrar un día

quién sabe dónde

el camino, más ancho.

Más hondo el hombre.

Atahualpa Yupanqui (1908- 1992)

De Aires Indios (1943)

Guitarra, dímelo tú

Si yo le pregunto al mundo,

el mundo me ha de engañar.

Cada cual cree que no cambia,

y que cambian los demás.

Y paso las madrugadas,

buscando un rayo de luz.

Por qué la noche es tan larga,

Guitarra, ¡dímelo tú…!

Se vuelve cruda mentira,

lo que fue tierna verdad.

Y hasta la tierra fecunda

se convierte en arenal.

Y paso las madrugadas,

buscando un rayo de luz.

Por qué la noche es tan larga,

guitarra, ¡dímelo tú…!

Los hombres son dioses muertos,

de un templo ya derrumbao,

ni sus sueños se salvaron

sólo una sombra ha quedao…

Y paso las madrugadas,

buscando un rayo de luz.

Por qué la noche es tan larga,

guitarra, ¡dímelo tú…!

Atahualpa Yupanqui

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: