Pose Method: Con cupos completos se realizó capacitación en técnicas de carrera

La actividad, organizada por la subsecretaría de Deportes municipal, se realizó en el Microestadio local. Apuntó a capacitar a docentes, entrenadores y deportistas en el método creado por el ruso Romanov en los años 70.

En el imponente Microestadio municipal ubicado dentro del Polideportivo, bajo la organización de la subsecretaría de Deportes comunal y con cupos completos, en la tarde de ayer se desarrolló la esperada capacitación profesional de técnica de carrera para profesores y entrenadores de colegios y entidades deportivas.

Durante la misma se entregaron los conceptos principales del denominado “Método Pose” (Pose Method), una de las técnicas de carrera más respetadas en el mundo del deporte y con incipiente desarrollo en nuestro país.

El responsable de la jornada, que incluyó conceptos teóricos y actividades prácticas en la pista de atletismo del “Poli”, fue “Tati” Paz, actual Embajador de running para Reebok Argentina, empresa que auspició la clínica.

El método Pose Running es un modelo de enseñanza estandarizado de técnica y movimiento para la carrera que fue desarrollado por el doctor Nicholas Romanov a principios de los años 70 para cubrir la necesidad de enseñar con un modelo único y universal la técnica de carrera y movimiento. El modelo se basa en estudios científicos y análisis de cientos de deportistas y atletas de alto nivel y es aplicable a todo tipo de corredor.

“Para nosotros fue una gran satisfacción poder organizar una jornada de esta envergadura especialmente apuntada a la participación de docentes, no docentes, deportistas y entrenadores de todo Pilar. Además no deja de ser un orgullo que varios pilarenses hayan conocido esta experiencia en forma gratuita”, destacó la subsecretaria de Deportes local, Florencia Donatti.

“Me voy muy contento por la atención recibida y porque la jornada estuvo más que interesante”, resumió Paz, al final de la capacitación. A través de su palabra, videos y ejercicios, el expositor profundizó sobre los tres conceptos básicos sobre los que se apoya el método Pose que son Pose, Fall y Pull. Primero la postura, aprender que todo movimiento comienza con una posición ideal, saber que percibir y utilizar la fuerza de gravedad es clave para economizar esfuerzo muscular y tercero conocer el movimiento que deben realizar las piernas para cambiar desde la posición inicial a la final”, repasó el docente, que es el único entrenador de Latinoamérica certificado en este método.

Paz se fue “muy contento por la muy buena convocatoria” y remarcó como “positivo” que “la gente vino con ganas de aprender, con ganas de escuchar cosas nuevas y no es poca cosa”. Y enfatizó: “los profesores no enseñan a correr porque no lo aprenden en el profesorado y entonces es muy difícil trasladarlo”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: