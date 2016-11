Aprobaron un pedido de informes por un canal que puede perjudicar al Pinazo

Se trata de un canal que viene de Moreno y desembocará sus aguas en el arroyo de Pilar. La iniciativa es de Oscar Salom, quien también presentó un expediente por Sudamericana.

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión un proyecto de resolución para obtener detalles de un canal aliviador que está construyendo el municipio de Moreno, y que desagotará el agua de la localidad de Cuartel V en el arroyo Pinazo, es decir, Pilar. El canal tendrá 800 metros de largo, por unos 10 de ancho.

“Es una obra compleja que genera mucho impacto, puede desbordar el agua o contaminar la napa, y ya el arroyo Pinazo viene impactado por un montón de situaciones” dijo el impulsor del expediente, Oscar Salom, en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5). “Queremos saber quien hizo el estudio hidráulico del arroyo, qué capacidad de transporte del volúmenes de agua tiene para soportar semejante drenaje. Hasta ahora no tenemos respuestas”, indicó.

Salom mantuvo reuniones con concejales de Moreno, donde presentaron un proyecto similar. Quien debería brindar respuestas sobre los estudios que deben realizarse es el ministerio de Infraestructura y la dirección de Hidráulica de la Provincia.

Sudamericana

Por otro lado, el ex director de Medio Ambiente se refirió a la polémica cuestión de Sudamericana de Aguas. Esta semana presentó un expediente a la Municipalidad donde se pide la convocatoria a una audiencia pública para debatir no solo la transición entre la empresa y AYSA, sino también cuestiones relativas al estado de las redes, la expansión del servicio y las plantas de tratamiento.

“Hay que plantear un proyecto serio de agua y cloacas en todo el partido de Pilar, para las redes nuevas pero además para ver qué hacemos con lo que hay hoy y no funciona. El que tiene agua tiene un problema enorme porque lo que se inyecta no es suficiente para el consumo que hay hoy” dijo Salom.

“Hace 20 años estamos pidiendo que la planta de Champagnat sea cambiada de lugar, ha quedado en una zona urbana donde es inaceptable que esté. En Derqui, que es un área concesionada, solo se abastece con agua a unas pocas manzanas y no hay conexión de cloacas. Hay falta de inversión y preocupación por hacer obras que son imprescindibles” añadió el docente y ex funcionario.

Basural al límite con Derqui

Otro tema que preocupa y mucho a los vecinos de Derqui es el basural a cielo abierto ubicado en José C. Paz, pero justo en el límite con la localidad pilarense, y que los intendentes de ambos distritos se comprometieron a limpiar hace más de un mes. Sobre este tema hubo una reunión el martes, de la que Salom participó y contó algunas medidas que se acordaron tomar.

“Vamos a intimar a la Provincia con cartas documento e iniciar demandas porque es increíble que luego de tantos años no se haya cerrado el basural. Es un pasivo ambiental, hay una ley específica en la provincia, la 14.343, que establece que estos pasivos deben ser denunciados por todo funcionario público o particular, y que debe realizarse una remediación. Hay depositadas toneladas de residuos de todo tipo sin ningún control, es un desastre sumamente grave, se contamina la napa, la tierra, el arroyo, y las consecuencias vamos a verlas dentro de 10 o 15 años”, alertó el ex concejal radical.

Parada El Gallo

Finalmente, Salom recordó la problemática generada por las industrias de categoría 3 contaminantes radicadas en un barrio rural. El ambientalista había impulsado un proyecto en el Concejo que declaró la emergencia ambiental en la zona. “Había un artículo que se sacó que era clave, se le delegaba al Intendente las facultades para accionar, en forma conjunta con la Provincia, para establecer la adecuación de las industrias o eventualmente su erradicación” recordó.

Desde la secretaría de Medio Ambiente se anunció que a mediados de este mes se realizarán audiencias públicas sobre este tema, pero Salom señaló que “la audiencia no es vinculante, pero además el Municipio no tiene facultad de decidir sobre la instalación o funcionamiento de este tipo de industrias, lo maneja la Provincia. De todas formas es un debate que se puede dar”.

