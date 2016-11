Molina: “Sudamericana de Aguas es una página negra que tenemos que cerrar”

Así se expresó José Molina, luego de conocerse la prórroga solicitada por la empresa. Contó que se reunió con Ducoté y le respondió a D’Onofrio por las fotomultas.

La solicitud de Sudamericana de Aguas de prorrogar la prestación de sus servicios más allá de la fecha límite de su contrato, el 31 de diciembre, despertó la polémica. En la sesión del Concejo Deliberante de ayer, los concejales Marcia González, Juan Pablo Roldán, Juan Luna y Marcela González llevaron carteles con la consigna de “chau Sudamericana”, y se expresaron al respecto por más que el tema no figuraba en el orden del día.

Es el Concejo quien debe aprobar o no la prórroga solicitada por la empresa. Mientras, desde el Ejecutivo no negaron la posibilidad de que Sudamericana siga operando el año que viene, siempre que la estatal AYSA, que se hará cargo del servicio desde el 1° de enero, lo crea conveniente. Ayer el secretario de Gabinete, Juan Pablo Martignone, declaró que “ya empezamos a consensuar con AySA el calendario de inversiones propuesto para los próximos cinco años, cuyo monto es de aproximadamente 25 mil millones de pesos”.

En un marco con pocas certezas a menos de dos meses de la fecha clave, son varios los que expresaron su descontento con la posibilidad de que Sudamericana de Aguas se quede en Pilar. “Esta empresa se quiere quedar un tiempo más y nosotros planteamos que se tiene que ir ahora. Es una página negra que tenemos que cerrar, y la responsabilidad la tenemos todos los dirigentes políticos” dijo José Molina a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

“No creo que ningún concejal vaya a votar a favor de que Sudamericana siga un año o siquiera un día en el partido de Pilar” confió el ex precandidato a intendente, que tuvo como principal promesa de campaña la de agua y cloacas para el distrito. “El intendente municipal hoy tiene en su despacho un pedido de prórroga. Pero hoy tendría que sentarse con AYSA para que se haga cargo del servicio que opera Sudamericana, que es el centro de Pilar, algunos barrios, countries y el Kilómetro 50” añadió.

Molina ya tuvo charlas con Ducoté sobre este tema, aseguró. “El Intendente se va a reunir con la gente de AYSA para plantear qué hacer hacia adelante. Él quiere que venga AYSA. Lo que nosotros decimos es que se tiene que hacer cargo desde el 1° de enero. Otra posibilidad que planteamos es que se estatice y que el Municipio junto a AYSA operen la planta” dijo el derquino.

“Vamos a esperar a que el Intendente se reúna con AYSA para ver su propuesta. Después vamos a plantear qué es lo que no nos gusta, como sería que Sudamericana se quede un año más” añadió.

Respuesta por las fotomultas

Por otro lado, Molina se refirió a los dichos del senador massista Jorge D’Onofrio, quien al salir a criticar la implementación de las fotomultas, a las cuales tildó de “negocio espurio”, difundió que del 30 por ciento de dinero que recibiría el Municipio por las multas, el 10 por ciento iría a una fundación de seguridad vial ligada a Molina.

“Tengo pruebas de las mentiras que dijo este señor que vino a vivir al partido hace tres años, el senador D’Onofrio” disparó el derquino. “Que vayan a los registros a ver si Molina tiene alguna fundación, yo lo niego públicamente, pero me gustaría que vayan a verificarlo” añadió.

“Uno de los primeros que firmó este tipo de convenios espurios fue Sergio Massa” añadió. “El problema acá es político, esto saltó cuando se cambió al presidente del Concejo Deliberante” afirmó Molina, y se refirió a los dichos que aseguran que el derquino tuvo que ver en el cambio que puso al frente del legislativo a Gustavo Trindade: “hay que preguntarse por qué sacaron a Osvaldo Pugliese, por qué la Justicia le dijo que no. Hubo 14 manos que le dijeron que no. Nosotros no queríamos que se quede porque sabemos muy bien que estaba haciendo lobby para Sudamericana de Aguas”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: