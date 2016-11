Un misil tras otro: Rossi se quedó con otra pole de viernes

El de Del Viso dominó los entrenamientos por la mañana, mientras que por la tarde se adjudicó el mejor registro en la primera clasificación del fin de semana.

Otro comienzo que invita a soñar. La anteúltima fecha del 75º Campeonato Argentino de Turismo Carretera se puso en marcha hoy en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew, provincia de Chubut. Extendiendo su muy buen momento personal, Matías Rossi concluyó en lo más alto en la primera tanda clasificatoria, ratificando de este modo el excelente rendimiento que exhibe el Chevrolet del equipo Donto Racing en la parte definitoria de la temporada.

Con la premisa de optimizar el funcionamiento del Chevrolet número 2 se afrontó la primera tanda de entrenamiento en el trazado chubutense.

“Si bien en La Pampa fuimos protagonistas, tuvimos una ida de trompa al momento de correr; por eso, ‘Alchu’ Piatti vino con un plan de trabajo para mejorar eso. En el automovilismo siempre se busca evolucionar”, afirmó Rossi quien, además, fue la referencia del ensayo.

Luego del muy buen comienzo, el representante de Del Viso analizó lo hecho en el entrenamiento afirmando que el auto “funcionó muy bien, como viene siendo este año. Estoy muy conforme con el rendimiento del Chevrolet, pudimos probar mucho en el entrenamiento y se comportó muy bien desde el vamos. La pista siempre estuvo muy bien y eso nos permitió trabajar tranquilos”.

Exigente y perfeccionista como siempre, el Misil fue claro al momento de establecer qué pretende para este fin de semana. “Vengo con la idea de ganar la carrera. No me fui conforme con mi trabajo en La Pampa porque tenía auto para ganar y me equivoqué. El fin de semana pasado me vine muy contento de General Roca por el resultado brillante que tuve y espero repetirlo acá”, afirmó.

El gran nivel mostrado en el entrenamiento se ratificó en la clasificación donde el local volvió a terminar en lo más alto.

“Estoy muy feliz, agradecido al equipo porque el trabajo que hacen permanentemente es muy bueno. Estoy muy contento de mantener este nivel en esta parte tan importante del campeonato”, expresó Matías quien dominó las dos salidas a pista del viernes.

“El auto está bien, cambian los circuitos y corroboramos el buen nivel. Estoy contento de haber aprovechado el auto. Cuando ponemos el nuevo neumático tenemos un plus. Si esta ‘pole’ es definitiva mañana será muy importante por esos primeros dos puntos en juego. Estamos bien, lo más importante es que el auto anda muy rápido”, concluyó el “poleman” provisorio quien buscará convertirse en definitivo este sábado.

