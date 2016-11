Uruguay se llevó todo de la “Tailhade”

Los orientales se impusieron por primera vez en la historia en la competencia por equipos. Además, Agustín Tarigo fue el ganador en el campeonato individual.

El equipo uruguayo integrado por Agustín Tarigo y Juan Álvarez se quedó con la 45° edición de la tradicional Copa “Juan Carlos Tailhade” jugada en Los Lagartos Country Club de Pilar, con un total de 560 golpes (-8).

El certamen celebró el 21° Torneo Internacional por Equipos y reunió a golfistas llegados desde diferentes países del mundo. En la ronda final, Tarigo realizó 70 golpes (-1) y Álvarez registró 71, marcando el par de la cancha.

El 2° lugar fue para Paraguay con un total de 580 impactos y 3° fue Francia con 581 golpes. Por su parte, el equipo de Argentina no pudo completar el torneo debido a una lesión de Marcos Montenegro.

Los uruguayos habían salido a la ronda final con varios golpes de diferencia y no aflojaron en la vuelta final. Este triunfo es el primero en el historial para ese país y un equipo sudamericano volvió a ganar tras 12 años, luego del éxito de Argentina en 2004.

“Estamos muy contentos por ser los campeones de la “Tailhade”. Hace muchos años que venimos a jugarla y siempre la quisimos ganar. Fuimos día a día, tiro a tiro y creo que ahí estuvo la clave. Ninguno pensó en lo individual, sino en el equipo”, comentó Álvarez, número 29 del Ranking Mundial Amateur.

Por su parte, Tarigo remarcó: “Es un lujo jugar con Juan (Álvarez), también es una presión porque lo tenés que acompañar y jugar en un buen nivel. Pero esta semana estábamos muy motivados y por suerte por fin se dio”.

También es para destacar la muy buena producción de los paraguayos James Yoon y Gustavo Silvero, quienes lograron el mejor resultado histórico para su país en este certamen con este segundo puesto.

Por el contrario, Argentina no pudo terminar formalmente la competencia debido a la lesión de Montenegro pero su compañero Andrés Gallegos jugó igualmente la ronda final.

“Fue una vuelta con muchos altos y bajos. Pegué mejor que ayer y por eso me voy un poco más contento. Es un campeonato muy lindo, me encantaría volver a jugarlo. Una lástima lo de Marcos con su problema físico, fue una decisión correcta que no jugara hoy porque estábamos lejos de pelear el torneo y ojalá que se recupere pronto”, comentó el bonaerense de 21 años.

En la clasificación individual, el uruguayo Agustín Tarigo fue el ganador con un total de 278 golpes (-6). A dos golpes quedó el chileno Cristóbal del Solar y tercero fue Juan Álvarez con 282 (-2).

