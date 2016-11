Tarifaria 2017: Para Hacienda no se trata de aumento sino de “actualización”

El subsecretario de Ingresos Municipales, Juan Carlos Mairano, dio explicaciones sobre el proyecto que ingresó en estos días al HCD.

Con el tema del Presupuesto 2017 ya instalado hace semanas en las agendas de los distintos concejales, se suma ahora el debate del proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria donde se estipula el aumento que afectará a las distintas tasas. En este sentido, desde la secretaría de Hacienda consideran que no se trata de aumentos, sino de una “actualización” de las tarifas.

“En la tasa de Seguridad e Higiene, que es la que mayor repercusión tiene en las arcas municipales, el aumento general es del 25 por ciento para todos los mínimos, con excepciones de las entidades financieras que reciben un aumento del 100 por ciento, el bingo del 70 por ciento, y también reciben un aumento las grandes superficies comerciales, los supermercados, que comienzan a tributar el 2,7 por ciento y antes tributaban el 2,2”, dijo Juan Carlos Mairano, subsecretario de Ingresos Municipales, en conversación con Resumen.

El incremento en estas áreas se debe a que “las entidades financieras fueron las grandes ganadoras de los últimos años, con mayores ingresos” y por lo tanto se considera que pueden adaptarse a las nuevas cifras. “Hasta que nosotros especialicemos a gente de fiscalización bancaria, vamos a seguir con el tema de los mínimos; después iremos directamente por el tema del margen de contribución de cada una de las sucursales”, añadió.

En cuanto al aumento, (o la actualización) que desde el Municipio se dice que será de entre el 25 y el 30 por ciento y que la oposición señalan que será mucho mayor, Mairano asegura que el escenario no será tan grave.

“Nosotros tenemos planteado una inflación anual de 20 por ciento aproximadamente; nuestra actualización de la tasa es de acuerdo a lo que dice el índice de referencia del colegio técnico de la Provincia de Buenos Aires”, continuó. “Eso es, a marzo nos da entre un 9 y un 10 por ciento, y después dejamos fijo como ocurrió este año el valor del índice de referencia”, fundamentó.

En este sentido, aseveró que “el ajuste que estamos haciendo se debe a la inflación”. “Estamos hablando de una actualización de valores por ajuste por inflación o por ajuste por índices específicos”, explicó.

“Nosotros no estamos aumentándole a nadie salvo a los bancos y el bingo las alícuotas, la industria sigue con las mismas alícuotas, no cambiamos ninguna alícuota de ningún tipo de viviendas”, indicó Mairano. “Solamente estamos actualizando la ordenanza fiscal y tarifaria, no hablemos de aumento, es actualización”, puntualizó.

Recaudación

En lo que refiere al ingreso de fondos, principalmente a la recaudación de las partidas que existen en Pilar y que por uno u otro motivo no pagan lo que corresponde, se utilizarán imágenes de alta definición obtenidas por satélites, vuelos y/o drones para detectar la cantidad de construcciones que no están declaradas en el ámbito municipal. De acuerdo a Hacienda, esto puede dar un resultado arriba del millón de metros cuadrados encontrados.

“Vamos a intentar que pague la mayor cantidad posible de contribuyentes”, concluyó Mairano. “Por eso hablamos también de acción y no de aumento”, añadió.

