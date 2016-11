Sigue la preocupación por el basural que limita con Derqui

Hace casi dos meses Ducoté e Ishii se comprometieron a limpiar el lugar. Sin embargo, los vecinos cuentan más de diez camiones por día que vierten residuos en el predio.

Quienes antes se juntaban bajo la consigna de No al Matadero de José C. Paz, tienen ahora otras preocupaciones más urgentes que un posible proyecto anunciado por el intendente del distrito vecino, y el reclamo pasó a ser desde hace algunos meses No al Basural. El polémico predio, ubicado en tierras paceñas pero en el límite con Presidente Derqui, a tan solo una cuadra y media de un colegio, es un terreno donde todos los días van camiones a verter residuos de distinto tipo.

A mediados de septiembre el lugar fue recorrido por los intendentes Nicolás Ducoté y Mario Ishii, quienes se comprometieron a emprender tareas de limpieza a fin de recuperar el predio. Sin embargo, a más de un mes de realizada la promesa, el lugar sigue siendo visitado a diario por camiones que arrojan allí sus residuos.

“El compromiso de ambos partidos es realmente mejorar las condiciones de este lugar, erradicar este basural a cielo abierto y obrar en conjunto” había prometido Ducoté en ese momento, junto a Ishii, que en ese momento había aclarado que la polémica cuestión del matadero era solo “una idea”.

Por este tema, el martes se reunieron en La Esquina de las Letras, en Derqui, más de quince personas, entre vecinos de esa localidad, el barrio paceño San Atilio, ambientalistas y educadores, preocupados por la situación y el destino del predio. “La reunión fue triste, esperábamos respuestas para fin de año con todo lo que hizo la comunidad. Pero además el basural se incrementó después de la jornada en el Congreso” dijo a este medio Víctor Koprivsek, uno de los organizadores del encuentro.

Y es que los vecinos tanto de Pilar como de José C. Paz se juntaron para organizar distintas medidas contra el anuncio de la creación de un matadero municipal, formulada por Ishii a principios del año. Las escuelas de Derqui prepararon una investigación conjunta sobre las distintas aristas de la problemática y expusieron en varios ámbitos, el más significativo, el Congreso de la Nación, donde se realizaron audiencias públicas por este tema hace dos meses. También se organizaron distintas jornadas culturales de concientización.

Pero ahora, el matadero pasó a segundo plano, con el predio convertido en un basural. Se llegaron a contar hasta 18 camiones diarios que vuelcan residuos allí, algunos incluso con el logo de la Municipalidad de José C. Paz. Se vuelcan residuos domiciliarios, restos de poda, y hasta residuos hospitalarios y lápidas, según afirmaron algunos vecinos. Lo cierto es que las ratas abundan, el olor se esparce hasta las casas y la basura llega hasta el arroyo Pinazo.

“Los chicos no pueden salir al recreo del olor a basura que hay” dijo Koprivsek, en referencia al Instituto Cardenal Copello, cuyo patio está a menos de dos cuadras del basural clandestino.

El martes se decidió programar una nueva actividad para dentro de un mes, será el sábado 10 de diciembre en la plaza Teófilo Tolosa, con el mismo espíritu que jornadas anteriores, un evento cultural de concientización a la comunidad sobre las consecuencias de lo que se está haciendo con el predio. “No queremos ni un matadero ni un basural” enfatizó Koprivsek.

El escritor derquino además contó que, desde José C. Paz, los vecinos de San Atilio iniciaron una campaña de recolección de firmas, por la que se pide que el espacio sea saneado y que se destine a un espacio recreativo, con la esperanza de que no vuelva a convertirse en un depósito clandestino de basura.

