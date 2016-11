Presupuesto 2017 – Laurent: “La inversión en servicios concretos para la gente, es casi nula”

Distintos bloques de la oposición aseguran que la prioridad anunciada por el Intendente en áreas como Obras Públicas y Seguridad no se refleja en el Presupuesto.

El Presupuesto 2017 que se está discutiendo en comisión del Concejo Deliberante es uno de los temas clave en esta recta final del año y las polémicas no han tardado en aflorar. Una de ellas es la que concierne a las afirmaciones que hiciera el intendente Nicolás Ducoté cuando presentó el presupuesto a principios de mes y habló de tres áreas prioritarias. En orden: Salud, Obras Públicas y Seguridad.

Lo cierto es que desde distintos bloques de la oposición esgrimieron que ni el número prioritario anunciado en lo referido a Obras Públicas (un aumento de inversión del 75 por ciento en relación al año pasado), ni el de Seguridad (55 por ciento), reflejan lo que verdaderamente muestran las cifras en sí.

Obras Públicas

En lo que tiene que ver con Obras Públicas, el concejal Juan Pablo Roldán, del bloque PJ del Pilar, aseguró que los números no reflejan lo anunciado por Ducoté públicamente. Específicamente, en lo que respecta al carácter prioritario con la que se destacó al área.

“Si bien el número de dinero es mayor que en los años anteriores, la proyección de la cantidad de objetivos a través del Municipio es muchísimo menor a la de años anteriores”, señaló Roldán en diálogo con Resumen. “Y realmente eso nos preocupa porque hay promesas de campaña donde se había hablado de construir mil cuadras de asfalto por año”, remarcó.

Asimismo, el concejal añadió que este año esa cantidad de cuadras no se llegó a cumplir, solamente se realizaron mejoras por ionizado “que no es la respuesta que los vecinos necesitan” y que “ahora vemos en un presupuesto municipal que esa proyección va a ser difícil de cumplir”. La única salvación, planteó el edil, es que bajen fondos de Provincia o Nación para cumplimentar estos objetivos. “Pero por los números que manejamos de Provincia, no está pautado eso”, expresó.

“Lo que vamos a solicitar es que vengan de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Salud, que son áreas sensibles del Municipio, para que nos expliquen sus metas y objetivos y desfragmentar así un poco el presupuesto por áreas”, indicó.

No obstante, insistió en el hecho de que es más importante el día a día del vecino, “antes que anunciar una cantidad de calles”. “Hoy el vecino quiere que las cuadras que ya están asfaltadas, estén en condiciones, cosa que no está pasando en Pilar; y en segundo lugar, que las que se realicen, se hagan bien”, remarcó Roldán.

Y agregó: “Lo que vemos nosotros es que el Intendente prometió mil cuadras de asfalto y hoy esas cuadras no están; hoy queremos que el presupuesto vaya acorde a los dichos de campaña, lo que prometió el Intendente”.

Seguridad

Dentro del área de Seguridad, otra de las grandes preocupaciones pilarenses, desde el bloque Frente Pilarense para la Victoria afirmaron que los números tampoco acompañan lo que aseveró públicamente el Jefe Comunal.

“El Presupuesto tampoco demuestra que sea la seguridad la prioridad”, dijo el edil Federico de Achával. “Con lo cual nosotros hasta hoy seguimos esperando el plan de seguridad que plantea el Ejecutivo para resolver los problemas que tienen los pilarenses y la situación crítica que se vive en el distrito”, añadió.

Y fue más contundente: “Los números no reflejan eso que dijo en su discurso”.

Sobre esto, también se expresó su compañero de bloque, Santiago Laurent, quien mencionó que “a primera vista, la inversión no era mayor a la del año pasado”. Esto se sustenta también en un documento al que pudo acceder Resumen en el que lo estimado para este año en Seguridad son 211.752.029 millones de pesos y, para el año que viene, 210.768.062.

“El presupuesto más grande en la historia de Pilar”

Así lo describió el edil Santiago Laurent, haciendo referencia a los 3.500 millones de pesos aproximadamente que hace al Presupuesto 2017. Lo curioso es que el concejal afirmó que “todo está destinado a gastos corrientes y operativos del Municipio; es a cuentagotas la inversión directa de obras para la gente”.

“En obras hay una construcción de una nueva sede en el Parque Industrial, alguna delegación municipal, el jardín de infantes de Manuel Alberti, y algunas obras de asfalto y mejoramiento de calles, todo el resto son gastos operativos”, señaló. Esto es: sueldos, facturas, resmas, papeles, combustible, entre otras cosas.

Y concluyó: “La inversión en servicios concretos para la gente, de esos 3.500 millones, es casi nula”.

