Las diferencias comenzaron con el Presupuesto y ahora se mantienen con la tarifaria. Desde el Frente Renovador piden un “sinceramiento” del Ejecutivo.

Desde el Frente Renovador sostienen el argumento de que desde el Ejecutivo, en base a lo que se informa en el proyecto de la ordenanza fiscal y tarifaria del año que viene, debe haber un “sinceramiento” en lo que respecta al aumento de las tasas.

“Verdaderamente, la suba del 30 por ciento que anuncian no es tal, podría llegar a ser muchísimo más”, esgrimió Adrián Maciel, concejal massista, en diálogo con Resumen. “De hecho, con la cláusula gatillo, ya estamos en el 40 por ciento, y si a eso le agregamos que mantengan esta cláusula, el artículo 75 bis, podrían subir un diez por ciento más”, indicó.

En esta línea, el edil expresó que la mencionada ordenanza cuenta con diversos mecanismos que permitirían al Ejecutivo aumentar, por ejemplo, la tasa de mantenimiento de la vía pública y servicios generales hasta un 150 por ciento.

“Es una agregación de facultades que permitirían al Ejecutivo, sin pasar por el Concejo Deliberante, subas a futuro y a su discreción, algo que va en contra de la Ley Orgánica Municipal”, señaló Maciel. “Hay una intencionalidad de no decir claramente de cuánto es la suba; a priori, a mí no me muestran otra cosa que es que quieren indicar que la suba es menor a la que en realidad están llevando adelante y que podría ser mucho mayor también”, agregó.

Para finalizar, el concejal del Frente Renovador remarcó que no es que estén en contra de esta llamada actualización por inflación, porque ajustar las tasas es algo necesario. “Pero lo que queremos es que sea real el número que están planteando que votemos”, concluyó.

