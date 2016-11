El gobierno quiere una nueva regulación para las entidades de bien público

Se elaboró un proyecto que busca reemplazar a la ordenanza de 2003 en consonancia con el nuevo Código Civil y Comercial. Hoy el HCD decidió su vuelta a comisión.

La dirección de Relaciones Institucionales busca sancionar un nuevo régimen regulatorio para las entidades de bien público, que reemplace al vigente actualmente, de 2003, en el marco de los cambios en el Código Civil y Comercial del año pasado. Si bien hoy el expediente pasó al Concejo Deliberante, se solicitó su vuelta a comisión, para seguir trabajándolo. En comisión se había aprobado el martes, cuando fue a exponer el proyecto la directora del área, Delfina Lenzi.

“Había muchos concejales que no estaban interiorizados en el cambio de código, no hubo muchas críticas sino que respondimos preguntas, por eso me sorprendió que pase a comisión de nuevo” señaló la funcionaria.

Con respecto al proyecto, dijo que “con el cambio del Código Civil y Comercial hay una tipificación nueva de personas jurídicas que contempla la simple asociación. Con esta nueva ordenanza lo que hacemos es abarcar esto y no ser tan exhaustivos con la documentación requerida”.

Asimismo, Lenzi señaló que “para tener personería jurídica debe hacerse por escritura pública. Las instituciones están obligadas entonces a contratar un escribano, y el monto mínimo es 4.527 pesos, pero la mayoría de los escribanos en Pilar cobran más del doble que eso. Conseguimos que algunos lo cobren 5.500 pesos, pero pedirle desde el vamos esta cifra a una asociación que recién empieza es casi imposible”.

Para la funcionaria, el espíritu del proyecto es “facilitar el trabajo y la rendición de cuentas que tienen que hacer anualmente, porque si no cuesta sostenerlo. Cuando uno forma un comedor no piensa en los papeles, busca que un chico no pase hambre, y como Estado debemos acompañarlo”.

Otra modificación del régimen que quiere imponer el Ejecutivo es que el reconocimiento a las organizaciones sea provisorio, en tanto no hayan realizado la primera rendición de cuentas. “Cuando una institución se crea, piensan que con el reconocimiento tienen libre acceso a un montón de cosas. Queremos premiar a las que pueden mantenerse, que a muchas al principio les cuesta, y a las que no ayudarlas” dijo Lenzi.

“Cuando asumimos había 1.400 instituciones, de las cuales la mitad no funcionaba, o estaban en estado de acefalía y no presentaban documentación hace años. Hoy estamos acompañando a las que se tienen que poner al día para que lo puedan hacer”: funcionan alrededor de 600, de las que poco más de la mitad están al día.

El tratamiento de la tarifaria tiene fecha

En la sesión de ayer se definió cuando se tratará la ordenanza tarifaria, a través de la cual quedará determinado el monto de las tasas e impuestos para el año que viene. El debate será el 24 de noviembre desde las 8:30.

