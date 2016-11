Achával: “El Presupuesto que presentó el Ejecutivo todavía tiene falencias”

Continúa la discusión en torno al dinero con el que contará la Comuna el año que viene. De los más de 3 mil millones, la mitad se iría en sueldos.

Autoridades del Ejecutivo se apersonaron ayer en Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante para brindarles a los ediles una explicación general del proyecto de Presupuesto municipal 2017 anunciado por el propio intendente Nicolás Ducoté la semana pasada. Desde la oposición, no obstante, siguen disconformes con las cifras y afirman que hay muchos detalles que todavía no están del todo claros.

Uno de estos concejales es Federico de Achával, del bloque Frente Pilarense para la Victoria, quien aseguró que “el Presupuesto todavía tiene muchas falencias” y que “no se ha manifestado cómo se van a resolver los problemas de los pilarenses”.

“Estamos analizándolo en profundidad, no solamente en cuanto a qué servicios va a prestar el Municipio sino a cuáles son específicamente estos servicios y cómo están reflejados en el presupuesto que, al día de hoy, no queda del todo claro”, dijo Achával a Resumen. “Tampoco quedan claras distintas cuestiones que se han venido haciendo públicas en cuanto a obras e inversiones por parte del gobierno nacional y provincial, los convenios firmados y cómo se van a plantear dentro de lo que tiene que administrar el Ejecutivo”, reclamó.

La mitad se va en sueldos

Uno de los temas al cual se refirió el edil opositor fue el hecho de que más de la mitad del Presupuesto 2017 está abocado a pagar los sueldos de los trabajadores municipales.

“Ellos mismos lo plantean, que el 55 por ciento del Presupuesto se va en sueldos”, indicó Achával.

Y no solo eso, para el edil existen contrataciones que realiza el Municipio (por fuera de la planta de trabajadores municipales) para llevar adelante distintas tareas y que no están contempladas en esta cifra del 55 por ciento, por lo tanto, el número sería incluso mayor.

“Lo que vemos es que tienen, por un lado, un porcentaje del 55 por ciento que es lo que ellos manejan en sueldos de empleados municipales y, además, tienen contrataciones y asesoramientos extra que no las ponen dentro de esta clasificación pero que también son recursos humanos y lógicamente tienen que ver con la inversión que se hace en este área”, remarcó el concejal.

Aumento de tasas

Si bien este punto no se trató ayer en la comisión porque solo se habló del Presupuesto 2017 y las tasas corresponden a la tarifaria (que todavía no se presentó), desde el Frente Renovador comunicaron que continúan alarmados por el aumento de tasas que se viene para el año que viene y sobre el que el Municipio, aparentemente, no se quiere sincerar.

“Desde el principio del debate tarifario se remarcó la necesidad de un sinceramiento en cuanto a las cifras de los aumentos y hoy debemos insistir en que siguen habiendo múltiples artículos que superan el 30 por ciento de aumento de tasas promedio, dependiendo de distintas variables”, reza el comunicado, haciendo clara referencia a la afirmación del Ejecutivo que los aumentos no superarán el 25 o el 30 por ciento.

En este sentido, el massismo a través de Adrián Maciel también insistió en que “las cifras sean reales y que no sigamos delegando a futuro para que después los aumentos crezcan todavía más”. Para ejemplificar semejante argumento, se refirieron al uso que el Ejecutivo hizo de la famosa ‘cláusula gatillo’, un punto que “permitió al Ejecutivo aumentar la tasa hasta un 10 por ciento sin pasar por el Concejo Deliberante y cuando debía solo implementarse en caso de emergencia y en caso de que la inflación oficial superara el 25 por ciento”.

