Tenis De Marco se coronó campeón de la Copa “Pilar”

Ganó las tres series que le tocó afrontar y se apoderó del título por primera vez. El equipo fue capitaneado por Nicolás Farías. Se jugó en Haras del Sol bajo un sol abrasador. La Delfina y Atlético completaron el podio.

El conjunto de Tenis De Marco se coronó campeón de la tercera edición de la Copa “Pilar” de tenis, el certamen apoyado por la subsecretaría de Deportes municipal que se desarrolló en las instalaciones del country “Haras del Sol”, ubicado sobre la Ruta N° 25 camino a Moreno.

El nuevo monarca ganó las tres series que le tocó disputar y relegó en el clasificador final a los otros elencos participantes: La Delfina, Atlético Pilar y Tortuguitas Tenis Ranch, que culminaron en ese orden.

De esta manera, Tenis De Marco se suma a la lista de campeones del certamen en el que no se han repetido vencedores ya que en 2014 se impuso Alpina Tenis y el año pasado lo hizo Tortuguitas Tenis Ranch.

El campeonato se llevó a cabo bajo un sol abrasador y una temperatura agobiante pero los chicos no solo dieron muestras de buen tenis sino de carácter para sobrellevar ese escollo y terminaron gestando un torneo del alto nivel.

“Estamos muy contentos por como salió todo y el por el nivel deportivo y de comportamiento de todos los chicos. Queremos agradecer especialmente a Gabriel Guzmán por las pelotas, a la subsecretaría de Deportes municipal por el apoyo, a los profesores que acompañaron y al country Haras del Sol por las instalaciones”, resumió el profesor Alberto Ochotta.

Uno por uno

El certamen, que se jugó bajo el formato de todos contra todos, estuvo reservado para chicos de categorías Sub 12 a Sub 16, incluyendo un dobles de Sub 12, otro de Sub 14 y un single de Sub 16. En ese contexto, De Marco fue el mejor de todos, ganó las tres series que le tocó afrontar y se coronó como el nuevo monarca. El equipo fue capitaneado por Nicolás Farías, quien además fue el responsable del singles S16. El dobles de Sub 12 lo integraron Franco Núñez y Santino Bruno, en tanto el de Sub 14 lo conformaron Agustín y Matías Ogetta.

En la segunda posición finalizó el country La Delfina, que venció a Atlético y Tortuguitas pero sucumbió frente a De Marco. Esta escuadra fue liderada por Ángel Simeoni y los equipos los integraron Felipe Caruso, Santiago Di Masi y Martín López (Sub 12), Felipe Blanco, Adriano Gasparini y Gabriel Duarte (Sub 14) y Damián Gasparini (Sub 16).

En la tercera colocación finalizó Atlético Pilar, que solo venció a Tortuguitas para subirse al último escalón del podio. Maximiliano Garrido y Agustina Domingorena integraron el dobles Sub 12, Ariel Romero e Ignacio Pérez el de la divisional Sub 14, en tanto Gonzalo Casado jugó el dobles Sub 16.

En el cuarto lugar quedó Tortuguitas, que no pudo ganar ninguna serie pese a mostrar buen nivel. Este equipo fue capitaneado por José Ignacio Mainella y salieron a la cancha Mateo Capuzzi y Lucas Rosendi (Sub 12), Facundo Rimoldi y Santiago Viera (Sub 14) y Sebastián Señoran (Sub 16).

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: