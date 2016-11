Peaje Larena: La Gendarmería dejó la Ruta 8, ¿un triunfo de los vecinos?

La fuerza de choque responsable de la represión de septiembre ya lleva varios domingos sin hacerse presente. Una ausencia que ha sorprendido a los manifestantes.

Más de un mes ha pasado ya de la violenta represión que sufrieron los vecinos autoconvocados del Peaje Larena ante el accionar de la fuerza de choque de la Gendarmería Nacional y aún no se sabe quién dio la orden. Lo que sí es sabido por los vecinos es que su reclamo sigue en pie como siempre y que, luego de la amplia difusión que tuvo la feroz represión, la Gendarmería no ha vuelto a aparecer con su fuerza de choque en la Ruta 8. Esto puede tomarse como un triunfo de la manifestación ciudadana; aunque también genera cierta suspicacia.

“Lo único bueno es que ahora, después de lo masivo que se hizo la protesta en los medios, que se mostró la represión de Gendarmería y todo, no mandaron más la fuerza de choque”, dijo Adrián Giménez, vecino del Peaje Larena, en conversación con Resumen. “Desde hace como tres domingos que no se presenta más la fuerza de choque, aunque sí está el personal habitual de Gendarmería que está en el peaje”, aclaró.

En este sentido, el retiro de la fuerza puede tomarse como una victoria de los vecinos, ya que pueden realizar su reclamo sin tener que enfrentarse a la posibilidad latente de represión (algo que ya sucedió una vez), o bien, sin tener que tolerar la mera presencia amedrentadora de efectivos con escudos y palos. Ante todo, teniendo en cuenta que el justo reclamo por el que enarbolan sus pancartas y reparten sus volantes, el de la construcción de una colectora y el del acceso a un pase gratis hasta tanto el camino alternativo esté terminado.

“Vemos la ausencia de Gendarmería como un triunfo, pero también llama poderosamente la atención, porque de golpe se retiraron”, indicó Mirta Álvarez, otra vecina del Peaje Larena, a Resumen. “La manifestación del domingo fue todo realmente muy tranquilo, incluso los efectivos de gendarmería que estaban nos ayudaron a cortar, pero no son los que estaban siempre”, relató.

Y agregó: “Las fuerzas de choque estuvieron dos o tres domingos después de la represión y después sus apariciones comenzaron a ser aisladas; no sé si esto se debe a peleas internas entre ellos, o porque hay cosas que nosotros no sabemos, o porque saben cómo impactó todo este tema de la represión, o porque ya tienen quién dio la orden de reprimir y no lo quieren informar”.

La ausencia de Gendarmería les resulta, por un lado, tranquilizador, porque así “podemos volantear y manifestarnos tranquilos”; no obstante, por otro lado, “llama un poco la atención esta ausencia”.

Las máquinas, paradas

Tanto la Municipalidad de Pilar como la de Exaltación de la Cruz habían anunciado a comienzos del mes de octubre que por fin iban a comenzar las obras para construir la tan esperada colectora. Incluso las máquinas habían entrado en escena, lo que generó esperanza en algunos vecinos y desconfianza en la mayoría restante. “Vamos a confiar cuando veamos la colectora hecha”, fue la frase de cabecera en ese entonces.

Es al día de hoy que las máquinas siguen estando al costado de las cabinas del peaje de la polémica, pero paradas, sin haberse reportado movimientos desde hace por lo menos un par de semanas. Las obras iniciadas, por lo tanto, permanecen inconclusas, y los vecinos, una vez más, se alzan con la desgraciada fortuna de haber tenido razón en cuanto a los centenares de anuncios oficiales que jamás llegan a consolidarse en algo concreto.

“Quedó todo parado, están todas las máquinas tiradas a un costado y no se avanzó nada”, expresó Giménez. “Están las máquinas al costado del peaje pero hace varias semanas que ya ni se mueven”, agregó.

En esta misma línea, Álvarez coincidió en que “lo de la colectora parece que quedó todo parado” y añadió que el comentario entre los vecinos es que la gente que se había apersonado en el lugar para impulsar la obra (que se instalaron en un complejo de la zona) se fue. Un rumor que, de confirmarse, sería la frutilla del postre para una obra que se la adjudicaron propios y ajenos y que quedó en eso.

¿Qué sigue? Los vecinos, que continúan con sus asambleas domingo a domingo, ahora esperan conseguir el miércoles una fecha de reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para así poder plantearle cara a cara la situación.

La próxima gran reunión vecinal, en tanto, será el domingo 20, a las 18, en el Peaje Larena.

