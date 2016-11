Colapinto, al borde de obtener el título

Arribó 2° en la primera competencia en tanto que en la segunda carrera, culminó cuarto. Es líder en el campeonato de la Pre Junior y le sobran chances para consagrarse.

Luego de desempeñar un gran labor en su paso internacional por la Final Internacional ROK Cup 2016, en Lonato (Italia), Franco Colapinto volvió a Argentina a dar batalla por uno de los dos campeonatos al que aspira al título.

En el kartódromo de Zarate, el volante pilarense estiró más que nunca su liderazgo dentro de la Pre Junior, división del Regional de Karting, que este finde estuvo celebrando la doble cita antes del cierre de temporada.

En la clasificación del sábado, logró el derecho a partir desde la quinta colocación en las mangas. En ambas etapas, arribó a la meta en la tercera ubicación, para afirmarse en el lote de actores principales de la fecha.

En la final, con un planteo inteligente, se metió en la lucha por la punta tras avanzar varias posiciones luego de largar atrás en la grilla. Poco antes de caer la bandera a cuadros, un toque le impidió mantenerse en el debate por el triunfo y arribó a la meta en la segunda posición, lugar del cual Colapinto supo lamentarse “con amargura porque la podría haber ganado”, dijo.

Al día siguiente, las dos baterías le pertenecieron a Colapinto. Desde ese entonces, todo parecía indicar que el pilarense cerraría esta convocatoria especial desde lo más alto del podio, pero la tarea no fue nada fácil.

La lucha fue intensa, curva tras curva el liderazgo iba pasando de kart en kart. Para su suerte, el de Pilar se mantuvo en la cuarta posición, para seguir sumando puntos y permanecer en la cima de la tabla, campeonato que finalizará el próximo 26 y 27 de noviembre nuevamente con doble fecha.

“Pudimos ganar las dos mangas pero la final fue complicada. Llenderoso me pegó después de la ‘Pico de Pato’ y me pasó por arriba. Cuando me volví a encontrar con Llenderoso le hice una tijera y otra vez nos tocamos. Ahí perdimos bastante. Pudimos llegar cuartos. Vamos a esperar a la ultima tranquilos porque tenemos una gran diferencia”, afirmó el piloto local al termino de la 8° fecha.

