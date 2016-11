Esta noche es la 38° Peregrinación de la Diócesis Zárate Campana a Luján

La concentración de los peregrinos frente al Templo Nuestra Señora del Pilar comenzará a las 22 y antes de la partida se celebrará una misa.

La Parroquia Nuestra Señora Del Pilar, junto a las demás parroquias del Decanato y su Secretaría de Comunicación informó que hoy los fieles del distrito que quieran participar de la 38° Peregrinación de la Diócesis Zárate-Campana a pie a Luján se concentrarán en la sede del templo parroquial, donde se encolumnarán para unirse al resto de los peregrinos de la Diócesis frente a la Basílica de Lujan el domingo.

Ese día, una misa será presidida por el Obispo de la Diócesis Zarate-Campana, Pedro María Laxague.

La concentración de los peregrinos frente al Templo de Nuestra Señora del Pilar, comenzará a las 22. Media hora después, el padre Jorge Ritacco oficiará una misa y a su término, Monseñor Pedro María Laxague despedirá a los peregrinos con una oración.

La Peregrinación es un acto de piedad popular que nos permite visualizar a la Diócesis de Zárate- Campana como “comunidad que tiene un principio de unión interno, el Espíritu Santo. Él es el que nos pone a actuar y a caminar” hacia Nuestra Madre, estrella de la Nueva Evangelización; la que “ilumina como una estrella en el medio de la noche, en el camino”.

Habrá transmisión en vivo para los peregrinos por las radios de FM diocesanas y también privadas. La columna de peregrinos pilarenses tomará por la ruta Nro. 34 (el Camino Real), a la altura de Ganave hacia Luján.

Recomendaciones para los peregrinos

Se recomienda a todos aquellos que van a peregrinar, respetar las indicaciones de los guías y colaboradores, no forzar el paso, seguir un ritmo y no adelantarse, no llevar bultos pesados y utilizar calzado cómodo; tampoco llevar ni ingerir bebidas alcohólicas.

Se recomienda ir provistos de alimentos livianos (caramelos, galletitas, chocolate, fruta, etc.). En caso de dificultades avisar a los guías y vehículos de apoyo. También se sugiere a los caminantes que participen en todo lo posible de las oraciones, reflexiones y cantos alusivos que los animadores propondrán durante la travesía.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: