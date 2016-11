Recrudece la polémica de las fotomultas y la recaudación municipal en Pilar

Desde el massismo dispararon que el sistema es “un negocio espurio”, mientras que desde el Ejecutivo aseguran que es “un sistema regulatorio”.

A mediados del mes pasado se obligó a dar marcha atrás en el Concejo Deliberante al convenio entre el Municipio y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para instalar un sistema de fotomultas en el distrito, porque los ediles opositores consideraron que éste era un sistema fundamentalmente recaudatorio. Ahora nuevamente ha vuelto a surgir esta polémica y desde el Frente Renovador dispararon que “es un negocio espurio” y que por eso “están apurados” para que se apruebe a la brevedad.

Estas declaraciones corresponden al senador provincial Jorge D’Onofrio quien, junto a la bancada massista local, ha puesto el grito en el cielo cada vez que este tema se debatió en el Concejo Deliberante.

“Es un negocio espurio, por eso están apurados en sacarlo ahora; más aún teniendo en cuenta que el HCD de Pilar está en litigio”, declaró D’Onofrio a la revista La Tecla.

En tanto, desde el Ejecutivo municipal han buscado ponerle paños fríos al asunto y aseguraron que es un error afirmar que el sistema de fotomultas es algo recaudatorio.

“Las fotomultas no tienen un fin recaudatorio y eso es obvio porque, si todos nos comportáramos muy mal en la forma en que conducimos, quizás un sistema de fotomultas puede estar recaudando 20 millones en un año”, dijo Juan Pablo Martignone, secretario coordinador de Gabinete, en diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “Ese es el orden de magnitud de lo que se puede recaudar con un sistema de fotomultas; no te mueve la aguja de la recaudación municipal”, indicó.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, por leyes provinciales, de lo que se recauda por las fotomultas un 60 por ciento va para la Provincia de Buenos Aires y para la propia UTN. El 40 por ciento restante queda a elección de cada municipio e implica la compra de los equipos (de forma directa o a través de la UTN). En el caso de Pilar, se recauda el 30 por ciento y el 10 por ciento restante va para “la amortización de los equipos”, que es el pago anual de los equipos a la UTN para que al final del contrato queden para el Municipio.

Por otra parte, Martignone también señaló que el verdadero objetivo del sistema de fotomultas es el de la educación vial, para mejorar la seguridad vial. “En la medida en que la gente reaccione como esperamos que reaccione, que es conduciendo con más precaución, el sistema no debería recaudar”, añadió.

Sobre este mismo aspecto se expresó, además, Diego Arechaga, coordinador ejecutivo de Fiscalización y Control de Transporte y Tránsito, quien coincidió con Martignone en que la fotomulta es “solamente una herramienta dentro del estamento de la seguridad vial”.

“La fotomulta no es un sistema recaudatorio, es un sistema regulatorio”, dijo Arechaga a Resumen. “Bien lo dijo el Intendente, no queremos un municipio lleno de lomos de burro, queremos un municipio que esté regulado y que la gente respete estas regulaciones, y la fotomulta es una herramienta para esto”, consideró

Y agregó: “Nosotros hoy tenemos la particularidad de que una gran cantidad de semáforos no se respetan o no se respetan muchos límites de velocidad, y la realidad es que no tenemos tantos inspectores pare regular el tránsito en el distrito; y la fotomulta está dando resultados positivos en muchos municipios de la provincia”.

Para finalizar, Arechaga indicó que ya se ha hecho un mapeo con los lugares críticos donde deberían estar colocados tanto los cinemómetros (medidores de velocidad) como sus pares móviles. “Así que cuando nos den el OK, sabemos dónde estarían, a través de estudios de seguridad vial”, concluyó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: