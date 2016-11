Martignone: “Los impuestos no aumentarán por encima de lo que suba la inflación”

El secretario coordinador de Gabinete, Juan Pablo Martignone, dio explicaciones sobre el Presupuesto 2017 y el tema impositivo.

Con el Presupuesto 2017 ya debatiéndose en comisión del Concejo Deliberante y con la ordenanza tarifaria del año que viene al caer, desde el Municipio dieron explicaciones para apaciguar la polémica que se está generando alrededor de estos dos temas; una polémica que involucra temor (principalmente desde el Frente Renovador) de un gran aumento impositivo, teniendo en cuenta la diferencia estimada de mil millones de pesos más entre las cifras del presupuesto de este año y del que viene.

“El presupuesto que estamos presentando en el Concejo Deliberante para el 2017 tiene de fondos de libre disponibilidad casi 3.200 millones, ahí sí que hay una diferencia significativa contra el de este año donde ese mismo concepto fue de 2.236 millones, un aumento de casi un 43 por ciento”, dijo Juan Pablo Martignone, secretario coordinador de Gabinete municipal, en conversación con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5).

De acuerdo al funcionario, esa parte del presupuesto se financia en dos mitades, una por la recaudación del Municipio y la otra con fondos coparticipables de la Provincia.

“La coparticipación provincial se está estimando que va a crecer según lo que la Provincia comunicó a todos los secretarios de Hacienda de las distintas municipalidades en alrededor de un 38 por ciento; con lo cual cubre razonablemente el aumento que estamos estimando nosotros de gastos, por lo menos esa mitad, y a nosotros nos queda crecer en un 40 por ciento aproximadamente en lo que es la recaudación propia del Municipio”, consideró.

Sobre esta mitad en la que la administración municipal tiene que incrementar un 40 por ciento de recaudación es donde entran en juego las tasas, los aumentos y demás, que se revelarán finalmente cuando en los próximos días se presente la ordenanza tarifaria en el Concejo Deliberante.

“Tenés un crecimiento natural, por el impacto de la inflación que todavía tenemos en la Argentina, tanto en la recaudación de las tasas vinculadas a los niveles de venta como la de Seguridad e Higiene, como en el impacto en las valuaciones sobre las que se calculan las tasas inmobiliarias”, expresó Martignone. “Eso te da automáticamente para el año que viene un aumento en la recaudación que estará entre el 20 o el 25 por ciento”, aseguró.

A esto se le suma una mejora en la gestión de cobranza a los contribuyentes, recuperación de deudas existentes, y la incorporación de “más gente, más empresas y más comercios al sistema”.

En este sentido, el funcionario municipal confirmó que en Pilar existe un total de 140 mil partidas, de las que solamente 40 mil son las que pagan. Y no solo eso, de esos 100 mil no son pocos los que pueden pagar y no lo hacen. Para solucionar esta problemática, desde el Municipio afirmaron que se abocarán, a más tardar a partir de enero, a relevar todas las obras que no están declaradas.

“Hay un segmento de clase media y clase alta que tiene inmuebles sobre los cuales se realizaron construcciones o ampliaciones y no están declaradas, o que registran todavía valuaciones muy atrasadas”, sostuvo Martignone.

No obstante, reveló que de los millones que recauda el Municipio, solamente un tercio corresponde a la tasa de servicios generales que pagan las familias; el grueso de los ingresos proviene de la industria y del comercio.

Y en este sentido, afirmó que “no aumentarán los impuestos de los servicios generales por encima de lo que aumente la inflación” y que la mejora de recaudación vendrá de la igualación fiscal en lo que respecta a la valuación de los inmuebles.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: