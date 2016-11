La Corte ratificó a Trindade: “la Justicia no se puede anteponer a la política”

El presidente del HCD tildó la presentación judicial de “telenovela mexicana”. “La búsqueda de consensos ya no es mi responsabilidad” dijo Pugliese.

“Hoy comienza una nueva etapa de diálogo y consenso en el Concejo Deliberante” declaró el presidente del cuerpo, Gustavo Trindade, luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema bonaerense de rechazar la presentación judicial de Osvaldo Pugliese que buscaba anular el recambio de autoridades.

En conferencia de prensa, Trindade enfatizó que se viene “la etapa de la transparencia”, y tildó el derrotero judicial acerca de su elección de “lamentable”. “Espero que dejemos de recorrer pasillos de tribunales, para recorrer los pasillos del Concejo Deliberante y las calles del distrito” expresó. “La gente no nos elige para hacer una telenovela mexicana” añadió.

“Queremos llamar a la reflexión al resto de los concejales. Hace falta que los ediles que estaban un poco alejados de esta realidad se acerquen y empiecen a trabajar para lo que nos eligieron los vecinos de Pilar” manifestó el possista y comentó que “algunos concejales del Frente Renovador ya se han contactado con nosotros para reconocer lo que la Justicia dictaminó y seguramente vamos a estar trabajando en conjunto”.

“Estábamos confiados que iba a prevalecer la decisión de 14 concejales, la Justicia no se puede anteponer a lo que se decide en el ámbito político” añadió. Sobre su gestión al frente del legislativo, Trindade adelantó que se digitalizarán los expedientes y se subirá a internet “el trabajo de los concejales, para que las cosas no queden entre cuatro paredes”.

Por su parte, quien también se expresó hoy fue Osvaldo Pugliese, quien consideró que el fallo que desestimó su pedido de declarar nula la sesión que lo removió de la presidencia “tiene más componentes políticos que jurídicos”. “Si nos daban la razón, hubiéramos convocado a una nueva sesión para elegir a las autoridades, no era pretensión mía quedarme en el cargo ni un día más” dijo a Resumen.

Asimismo, señaló que la Justicia, si bien rechazó el pedido de amparo, no se expresó sobre la cuestión de fondo. “Hicimos lo que estábamos convencidos que había que hacer y lo defendimos hasta la instancia que correspondía” manifestó el ex presidente del Concejo. “La búsqueda de consensos ya no es mi responsabilidad” deslizó el massista sobre su nuevo rol, desde la banca.

El fallo. La resolución judicial que se conoció el miércoles sostiene que “no existe una grave situación de conflicto que, por excepción, justifique la intervención del Tribunal” ya que “el funcionamiento institucional de este cuerpo no se ha visto alterado, en tanto hoy este último cuenta con un presidente designado por la mayoría legalmente exigida”.

