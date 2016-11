Desde el Frente Renovador temen una suba impositiva generalizada para el 2017

El concejal massista Adrián Maciel sostuvo que a partir de analizar el Presupuesto previsto, los aumentos tarifarios serán mayores de lo esperado.

Luego de que se diera a conocer que la cifra del Presupuesto municipal para el año que viene rondará los 3.500 millones de pesos, desde el Frente Renovador sospechan que la ordenanza tarifaria (esa que fija los impuestos y demás), que está también al caer, no traerá muy buenas noticias para los pilarenses. Esto es que superará con creces el 25 por ciento de aumento que está enarbolando el Municipio en estas horas.

“Lo que están presuponiendo es un incremento de mil millones de pesos, algo más del 40 por ciento, lo cual es una expectativa de recaudación enorme”, dijo Adrián Maciel, concejal del Frente Renovador, en conversación con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “Nos preocupa mucho, entonces, lo que va a ser la tarifaria; porque si bien podemos contemplar algunos aspectos del presupuesto previstos para el 2017, lo más preocupante es pensar que, con esta suba del 40 por ciento en recaudación y coparticipación, la tarifaria va a ser durísima”, añadió.

Esta sospecha del massismo va en directo contraste con la afirmación que se hizo desde el Ejecutivo de que la suba de los impuestos no sobrepasará el 25 por ciento. “Acá estamos con que Seguridad e Higiene estaría subiendo en el orden del 54 por ciento, según este presupuesto, el mantenimiento de la vía pública subiría el 41 por ciento, los derechos de construcción se verían incrementados en un 313 por ciento”, explicó Maciel.

“Esto es lo que prevé el Presupuesto 2017”, continuó el concejal. “Si esto es lo que van a llevar adelante, está demostrado que la tarifaria, que tiene que estar entrando al HCD en los próximos días, va a ser del mismo tenor y preocupa mucho esto; directamente impacta a los impuestos de los pilarenses”, advirtió.

Para el Frente Renovador, el gran objetivo del Municipio debiera haber sido el de elevar la base de contribuyentes que pagan sus impuestos mes a mes, que en el distrito es apenas mayor al 30 por ciento. No obstante, sostienen que esta política estatal no se está cumpliendo de ninguna manera.

“Seguimos con la misma base del año pasado, que es poco más del 30 por ciento; son solo 40 mil partidas que están abonando sobre un total de 140 mil”, detalló Maciel. “Sobre ese 30 y pico por ciento de contribuyentes es donde más se ejerce la presión tributaria”, añadió.

En este aspecto es sobre donde se cierne la preocupación del massismo pilarense que, además, asegura que no se ha avanzado nada en este sentido y que sobre lo que sí se avanzó fue “justamente en una ilegalidad”, que es “el mecanismo de la cláusula de gatillo (artículo 75 bis) que permitió, sin pasar por el HCD, una suba del 10 por ciento de las tasas”.

“En su momento entendimos que esta cláusula no iba a ser utilizada porque desde Cambiemos recién entraban en la administración municipal y argumentaban que solo iba a ser en caso de emergencia económica”, indicó Maciel. “Esto no ha sido así porque hoy se ha dado a conocer que el Intendente ha firmado el decreto correspondiente para poner en vigencia este mecanismo de suba automático, que no pasa por el HCD”, añadió.

De acuerdo a sus palabras, el mero hecho de evitar que pase por el recinto la puesta en efecto de un aumento de tasa va en contra de la Ley Orgánica municipal.

“Con lo cual, nos encontramos en con un Presupuesto que supera el 40 por ciento en comparación al de este año, con un mecanismo de suba del 10 por ciento que ya se gatilló faltando dos meses para terminar el ciclo, y con convenios tipo el Veraz para quienes no paguen sus impuestos”, expresó el edil.

A raíz de todo esto, Maciel sostuvo que ya se está llevando adelante una suba impositiva y que la del año que viene será aún mayor, teniendo en cuenta que ya se ha elevado un 10 por ciento para los últimos meses del año. “Será mucho mayor que el 25 por ciento que dicen desde el Ejecutivo”, añadió.

“Lamentablemente veo el fantasma de una suba generalizada de tarifas habiendo visto ya el Presupuesto 2017”, concluyó el concejal massista.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: