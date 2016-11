Apareció Marcos Rodríguez

El joven de 36 años, oriundo de La Lonja, era buscado desesperadamente por su familia desde el domingo, luego de que se ausentara de su trabajo sin avisar y fuera a visitar a su ex novia en Del Viso.

Desde esa tarde no se supo más nada de él y empezó la búsqueda, sin posibilidad de contactarse con él ya que no regresó desde entonces a su casa, donde dejó su teléfono celular, y Marcos no se comunicó con nadie.

Finalmente, ayer por la tarde sus allegados difundieron que se lo encontró en una parada de colectivos, y que recibió atención médica, si bien se encontraba en buen estado.

