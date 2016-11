Sersen regresó y fue sub-campeona nacional de bala

La pilarense se consagró semanas atrás en la Copa de Clubes desarrollada en el CENARD, donde además obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de disco.

Tras alejarse un año y medio de la actividad por problemas de salud, Noelia Sersen -hija de la reconocida atleta pilarense Norma Ramos- marcó su regreso profesional al mundo del lanzamiento de bala y disco.

Las ansias de volver, le provocaron a la lanzadora local tener una mejor base y competir en la última Copa de Clubes, desarrollada a fines de octubre en el CENARD. Allí, en final directa, Noelia se quedó con el sub-campeonato nacional en lanzamiento de bala y la medalla de bronce en disco.

“Nunca pude quedarme quieta. En el trascurso de esos meses estuve acompañada de mi entrenador en continuo diálogo. Cuando volví sentía terror”, contaba la atleta sobre su regreso a la competición.

“Esto es algo que me llena de alegría. Son torneos de gran magnitud, pero mi familia me decía que tenía que estar tranquila. Estar un año así, genera muchas expectativas”, añadió en diálogo con Resumen y aseguró que su próximo desafío, será competir en el Nacional. “Hace diez años que me dedico a esto. Ya llevó diez copas, competí en muchísimos torneos pero la idea es ir por mas”, adelantó.

Sersen empezó a los 8 años a correr, con el legado que le dejó su familia deportista. A los 16 decidió dedicarse al lanzamiento de disco y luego agregando la modalidad de bala. Para su suerte, Noelia siempre estuvo rodeada de deportes y del apoyo de su entorno para practicar esta disciplina poco reconocida en Pilar.

“Me apoyaron desde el primer momento. Mi mamá está con el atletismo y mis hermanos por diferentes motivos tuvieron que dejar a los 18. Yo seguí, pero uno sabe que esto no es fácil. Todo lo que es deportes implica gastos, si bien no es un deporte caro, el transporte es plata. Por suerte los clubes me fueron ayudando mucho”, contó

En el 2012, la pilarense se consagró en el 93º Nacional de atletismo en la especialidad Lanzamiento de Bala, en Santa Fe. Registró una marca de 14,24 metros. Además, Gabriela Contigiani terminó segunda en la final de 400 metros con vallas.

Representando a la Federación Atlética Metropolitana, Noelia Sersén estuvo en el campeonato nacional que contó con presencias destacadas del ámbito nacional, incluyendo a deportistas que competirían en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Allí fue la mejor en lanzamiento de bala.

Logró vencer a la recordwoman argentina, Rocío Comba, por sólo nueve centímetros. La derquina lanzó 14,24 y su escolta 14,15. Así pudo subirse a lo más alto del podio.

También fue distinguida como “Mujer bonaerense innovadora” en 2011 representando a Pilar en la categoría Deportes. Ese mismo año, logró colgarse una medalla en el campeonato nacional de atletismo. Fue segunda en la categoría 400 metros con vallas.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: