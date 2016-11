El sábado se jugará la Copa “Pilar” de tenis

La animarán cuatro equipos: Atlético, La Delfina, De Marco y Tortuguitas Tenis Ranch, vigente campeón del certamen. Se jugará desde las 10 en el country Haras del Sol. Estará reservada para varones en las categorías Sub 12, 14 y 16.

La cuenta regresiva va llegando a su tramo final ya que el próximo sábado 5 se disputará la tercera edición de la Copa “Pilar” de tenis, el certamen apoyado por la subsecretaría de Deportes municipal. En rigor, la competencia se iba a celebrar hace un par de semanas pero fue postergada por cuestiones organizativas.

El torneo se desarrollará por segunda ocasión consecutiva en el country Haras del Sol, ubicado a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta N° 25 e incluye a jugadores de las categorías Sub 12, 14 y 16.

Finalmente, la cantidad de elencos participantes fue acotada a solo cuatro de nuestro distrito y municipios vecinos: Tenis De Marco, Atlético Pilar, La Delfina y el campeón vigente, Tortuguitas Tenis Ranch.

Y a partir de la modificación de la cantidad de protagonistas, también se cambió el formato que tendrá el certamen que ahora se disputará todos contra todos y el que más puntos sume, será el nuevo monarca.

La acción será reservada para las categorías Sub 12, 14 y 16 de Caballeros, con encuentros de dobles en las dos primeras divisionales y singles en la de mayor edad. Los partidos se disputarán a un set y en caso de igualdad, se jugará un tie break.

La actividad comenzará a las 10 con el choque entre Tortuguitas Tenis Ranch y La Delfina, una hora más tarde saldrán a la cancha los representantes de Atlético Pilar y Tenis De Marco, mientras que a partir de las 12 se verán las caras los equipos de Tenis De Marco-La Delfina. Desde las 13 el plato lo animarán Tortuguitas Tenis Ranch-Atlético Pilar, a las 14 competirán los chicos del Rancho con los de La Delfina, en tanto el último duelo lo sostendrán Tortuguitas Tenis Ranch con Tenis de Marco a partir de las 15. A continuación se realizará la entrega de premios.

Cada equipo deberá estar integrado por cinco jugadores (dos de Sub 12, otros dos de Sub 14 y uno de Sub 16) más un suplente. El campeonato está abierto a la participación de tenistas federados y no federados.

El historial de la Copa “Pilar” de tenis tuvo a su primer campeón en el equipo de Alpina Tenis Club, mientras que el año pasado se consagró Tortuguitas Tenis Ranch.

