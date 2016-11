El Presupuesto 2017 contará con mil millones de pesos más que el de este año

El edil peronista Nicolás Darget se refirió a la cifra del próximo Presupuesto municipal y descartó un posible acercamiento al massismo.

En estos días ha trascendido por primera vez la cifra sobre la que rondará el Presupuesto municipal del año que viene. Será aproximadamente de 3.500 millones de pesos, lo que supone un aumento de alrededor de mil millones de pesos en comparación a la cifra que se manejó el año pasado. Si bien el incremento es promisorio para Pilar, resta saber de dónde provendrán estos mil millones de pesos con los que no se contaba en años anteriores.

“Es así, el Presupuesto lo hemos recibido el lunes, que era el último día para poder ser presentado”, dijo Nicolás Darget, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. “Lo tratamos en Comisión y está estimado en una recaudación de 3.507 millones de pesos; de por sí es bastante promisorio el monto, teniendo en cuenta que el actual estaba estimado en 2.500 millones aproximadamente”, indicó.

Entre las áreas que acapararán el grueso del dinero figuran, a primera vista, la de Obras Públicas y Salud, que son las que más ingresos tendrán para gastos e inversión debido a la magnitud que ostentan. Además, habrá incrementos en lo que respecta a Educación y Seguridad; también habrá un “aumento bastante amplio en préstamos en financiamiento de aproximadamente 250 millones”.

De acuerdo a Darget, estos mil millones de diferencia pueden venir desde varios puntos. A saber: aumento de impuestos; aumento de la masa contribuyente; aumento considerable de los fondos que vienen desde la Provincia; o que exista un nuevo préstamo.

“Hay diferentes maneras y como los concejales del oficialismo no lo podían explicar, esperamos que después el área de Hacienda sí lo pueda hacer, cuando sea pertinente”, expresó el concejal Darget. “Creemos que la semana que viene el área de Hacienda hará esta reunión con los ediles para informar con mejor detalle cuáles son los objetivos que tiene el Ejecutivo, teniendo en cuenta que éste va a ser el presupuesto realizado en su totalidad por esta nueva gestión”.

Por ende, entonces, el Presupuesto 2017 se mantendrá durante un mes debatiéndose en Comisión “para que cada concejal se saque las dudas y tenga mayor idea sobre lo que va a ser” y luego se elevará al recinto.

¿Guiño al massismo?

El concejal Nicolás Darget, junto con el ex edil oficialista Daniel Liberé, estuvo presente en el debate sobre políticas públicas organizado el lunes por el Frente Renovador en el Hotel Sheraton de Pilar.

Por las redes sociales circuló una fotografía en la que se los ve a ambos legisladores sentados junto a la totalidad del bloque massista pilarense, lo que ha iniciado ciertas sospechas de acercamiento. Todo teniendo en cuenta que tanto Darget como Liberé (ya alejado del oficialismo) integran sus propios unibloques, Nuevo Peronismo y Tratado del Pilar, respectivamente.

No obstante, Darget desestimó los rumores de acercamiento, calificó la imagen como “simplemente una foto”, y afirmó que simplemente concurrió a este evento porque lo invitaron y le interesaba la temática expuesta por los disertantes Marco Lavagna y Daniel Arroyo. “Como foto es la misma que puedo estar cuando uno está sentado en una sesión o en un acto público que convoca el Intendente y uno está presente”, señaló.

“Tanto con el Frente Renovador como con el Frente Pilarense para la Victoria siempre he tenido una muy buena relación, como también la he tenido con distintos bloques del PJ”, continuó el concejal peronista. “El mismo acercamiento que tengo con el Frente Renovador, lo tengo con el Frente Pilarense para la Victoria, como con el oficialismo cuando me pidieron acompañar proyectos que me parecieron correctos para el pueblo de Pilar”, remarcó.

HCD

Por último, en cuanto a la situación que se vive en el Concejo Deliberante luego del cambio de presidente, para Darget el conflicto se debe resolver “dentro del ámbito de la política”.

“Si uno ve los videos se ve que está mal hecho el procedimiento pero, sin embargo, no objeto que 14 concejales han decidido un cambio, y estamos en democracia y lo han elegido”, explicó. “Para mí no creía conveniente hacerlo tan apresuradamente, teniendo en cuenta de que dentro de un mes y medio se cambiaban las autoridades y ya varios concejales estábamos de acuerdo en que el señor Osvaldo Pugliese no iba a continuar”.

Y concluyó: “Pero imagino que la orden salió del Intendente, tendrán el apuro en aprobar nuevas ordenanzas y necesitaban tener las voluntades y el manejo del Concejo”.

