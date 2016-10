Ortega Sanz: “La gente no sabe qué hacer al no poder comprar la medicación”

La dirigente de Cicop, Mirta Ortega Sanz, manifestó su descontento y disconformidad con varias cuestiones que azotan al panorama sanitario local.

La doctora Mirta Ortega Sanz describió una situación que es, a todas luces, crítica, dentro del panorama sanitario pilarense. En primer lugar, un problema que cada vez plantean más y más los pacientes es la imposibilidad de conseguir los medicamentos recetados a través del plan Remediar; luego de la existencia de un conflicto económico dentro del PAMI; y, por último, el mal estado del estacionamiento del Hospital Municipal Sanguinetti.

“No sé lo que está llegando del plan Remediar; lo concreto que recibimos los médicos es que hacemos una receta, los pacientes nos preguntan si hay farmacias, cosa que desconocemos porque la farmacia que funcionaba no está más”, dijo Ortega Sanz en conversación con Resumen. “Nosotros seguimos recetando como es habitual y los pacientes vuelven y nos dicen que no hay medicación, que no saben qué hacer porque no lo pueden comprar”, contó.

La médica señaló, además, que es “bastante frustrante” el momento de comunicarle a un paciente el hecho de que la consulta concluyó al habérsele entregado la prescripción y afirmó que ellos son incapaces de “resolver el problema que tienen los pacientes de que no se les entrega la medicación”.

El plan Remediar es el mayor programa del mundo de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios y apunta a aquellos ciudadanos que estén bajo la línea de pobreza o que no cuenten con cobertura de obra social. De acuerdo al plan, la población que consulta en los centros de salud tiene acceso gratuito e integral a los medicamentos incluidos en el botiquín Remediar, con la sola condición de que el médico se los prescriba.

No obstante, en Pilar, esto no estaría funcionando. “Ellos (el gobierno) dicen que el plan Remediar está funcionando, pero el paciente va y vuelve y no consigue la medicación”, esgrimió la doctora.

“Habría que preguntarle a la secretaría de Salud el porqué de que la gente vuelva a la guardia sin los medicamentos”, continuó Ortega Sanz. “Los medicamentos se deben conseguir, sea desde Provincia, desde la Nación, de los laboratorios, hay que poner personal en la farmacia para que pueda abastecer a quienes van a buscar los medicamentos”, indicó.

Según la palabra de la referente de Cicop, “hay como una simbólica atención en cuanto a los medicamentos pero no está respondiendo a la realidad de lo que necesita el pilarense”.

Conflicto en el PAMI

Con respecto al tema PAMI, Ortega Sanz afirmó la existencia de un serio conflicto que incluye: telegramas a médicos informándoles que se les terminaba el contrato, médicos trabajando en negro, no se tienen vacaciones, no se paga aguinaldo, entre otras cosas.

Encima de eso, “ahora viene un nuevo modelo de prestación que va a ser una cápita mucho más chica de la que tiene cada médico y se va a pagar por consulta”.

“Nosotros cobramos 10 pesos por paciente y ahora van a subir a 18, pero la cápita va a ser mucho menor y van a pagar por consulta”, explicó Ortega Sanz. “El monto va a ser menor y no alcanza para pagar el mantenimiento de los consultorios, así que muchos miembros están evaluando darse de baja; estamos viendo cuál va a ser la resolución final”.

Estacionamiento

Por último, la doctora denunció que los médicos de Pilar también se ven obligados a llevar dos pares de calzado cada vez que van a trabajar al Hospital Municipal Sanguinetti porque el estado del estacionamiento del nosocomio es deplorable.

“Es una laguna, tenemos que llevar dos pares de calzado porque bajar del auto es entrar con el agua hasta los tobillos; es entrar al hospital y cambiarte las medias, el calzado”, expresó Ortega Sanz. “Me parece que es parte del desprecio que se tiene por los profesionales, algo que va desde la comida hasta el estado del estacionamiento que es terrible”, afirmó.

Para la doctora, “el estacionamiento es una tremenda laguna” y, si bien se han hecho algunos esfuerzos para tapar estos pozos, no han sido más que poner “algunas piedritas adentro de la laguna”.

“Queremos que nos den una mano en resolvernos los pozos del estacionamiento”, concluyó.

