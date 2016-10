Juan Cena dejó un mensaje

El atleta pilarense se adjudicó el 2º puesto en los 10 km de la maratón “Pilar Corre”, y no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje al gobierno local desde el podio.

Al subir al escenario para recibir su premio, el atleta reveló una remera que contenía un mensaje para el mandatario pilarense: “Ducoté, soy Juan Cena y no soy un ñoqui”.

La acción de Cena hace referencia al conflicto que mantiene con la actual gestión, por haberle quitado el apoyo económico que recibía en forma de beca deportiva.

Sin embargo más tarde, el mismo atleta se disculpó ante la organización en las redes sociales: “Pido disculpas si he afectado a quienes no tenía que hacerlo, se que si son deportistas sabrán que desde hace 10 años la venimos peleando. Sólo quería reclamar lo que vienen diciendo. No van a dejar que siga disfrutando de mi deporte”.

