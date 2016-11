Estuvo cerca: Unión se despidió del pase a la final

Las infantiles perdieron la chance de jugar la definición cayendo en la serie frente a CEPA por 2-1. La única en conseguir vitoria en la última disputa, fue la Sub 15.

Unión llegaba del batacazo del domingo pasado frente a Laureles Argentinos donde consiguió el pase a la primera semifinal. Sin embargo, el rival del último fin de semana, se anticipaba como un contrincante complicado.

Los delvisenses se midieron con CEPA de Pontevedra, y a pesar de haber triunfado en la Sub 15, lucharla hasta el último minuto en la Sub 17, cayeron en el cierre de la Sub 19 y se despidieron de obtener el boleto a la definición.

En Isidro Casanova, se jugaron las semifinales por instituciones del Torneo de Inferiores de la Liga Tres de Febrero. El comienzo de la jornada estuvo en manos de los chicos de la Sub 15 que conseguían el primer triunfo de la serie, por 76 a 54.

Los de la Sub 17 perseguían el mismo propósito y a pesar de mantener un buen nivel hasta el sonido de la chicharra, perdieron por 62-52. Entonces la llave quedaba 1-1.

Los Sub 19 jugaron un gran primer tiempo, dominaron las acciones y lideraban el marcador en 36-28. En el segundo tiempo, los de Casanova que se ‘mostraban’ entregados, se guardaron la reacción para atacar en el tercer cuarto y limar la diferencia y hasta pasar al frente camino a los últimos diez minutos de juego.

El plan ideado por los locales, les sirvió de mucho y sorpresivamente, arremetieron con el triunfo por 62-53, dándole el pase a la final al Club Zepelin.

“Al margen de quedar eliminados en semis (2-1), las inferiores tatengues completaron un excelente torneo, yendo de menor a mayor durante el año. Después de un inicio irregular, por la falta de experiencia (para la mayoría de los chicos, sobre todo los sub15, que acabaron 3°), terminaron jugándole de igual a igual a los mejores, e incluso dando más de una sorpresa”, fueron las palabras de Javier Prodan, técnico de las tres divisiones.

Los mayores tampoco pudieron

El mismo domingo, la Primera División de Unión completó en Laferrere la 27º fecha del Torneo A.

Los tatengues que presentaron un plantel reducido de solo seis jugadores, la pelearon hasta donde pudieron ante el tercero de la tabla y uno de los candidatos Stella D’Italia, contra quienes cayeron 55 a 41.

