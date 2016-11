Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en Del Viso

Marcos Rodríguez, de 36 años, salió de su casa el domingo sin el celular, fue a ver a su ex pareja y no se sabe más nada de él desde entonces.

Hace cuatro días que familiares y amigos de Marcos Rodríguez, de 36 años, lo buscan. El joven, que vive en La Lonja, no se presentó a trabajar el domingo, en el supermercado Carrefour de Ruta 8, donde se desempeña en el área de panadería, lo cual despertó la preocupación de sus compañeros. Lo último que se sabe de él es que esa misma tarde visitó a su ex novia, quien aparentemente fue la última persona en verlo.

Cuando los compañeros de Marcos se cansaron de intentar comunicarse en vano con él el domingo para saber por qué no se había presentado a trabajar, se contactaron con dos amigos y vecinos del joven, con quienes ingresaron luego a su casa, en la que vive solo.

Uno de los amigos que fue esa tarde a la casa de Marcos fue el meteorólogo Fernando Caffarino, quien contó a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5) que en la vivienda “todo estaba normal, el mate arriba de la mesa, y también el celular, lo cual nos pareció extraño”. Más adelante notaron que sí se había llevado la billetera. “No es una persona que no avisara si faltaba, pero además no faltaba nunca” añadió Caffarino.

Según se constató a través de las cámaras del complejo habitacional en el que vive, Marcos salió solo a las 18:23 del domingo, con un buzo gris claro y una mochila azul, y no regresó a su casa. Alrededor de una hora más tarde el joven se presentó en la casa de su ex novia, en Del Viso, con quien había terminado la relación hacía algunos años pero de quien seguía enamorado. Ella manifestó que se lo notaba extraño, como angustiado. No se sabe a donde fue después de eso.

La denuncia policial fue realizada por la hermana del joven en la Comisaría Quinta.

