Apareció en Pilar mujer que había sido raptada en Córdoba

María Gabriela Oliveto fue liberada en el distrito, donde contactó a una hermana. La familia no sabe si se pagó rescate. Encapuchados la secuestraron y exigían 1 millón de pesos.

A poco menos de 24 horas de haber sido raptada, la mujer oriunda de Leones (Córdoba), María Gabriela Oliveto, de 48 años, fue dejada en libertad esta madrugada en Pilar. Si bien las primeras informaciones hablaban de que había sido hallada maniatada en un camión y con el mismo camisón con el que fue raptada, en diálogo con Cadena 3, José, el hermano dijo que la dejaron en libertad y ella pudo contactar a un familiar.

“Está bien no tenemos detalles. Hablamos dos minutos con ella. Nos contó que está todo bien y que la estaban trasladando al hospital para controlarla”, indicó.

Consultado por si se pagó rescate, el hombre respondió: “No tenemos detalles. No hubo ningún contacto”.

“La secuestraron alrededor de las 4 de la mañana ( de ayer) encapuchados y desde ahí la familia no hemos tenido más noticias. Sabemos que hubo un contacto de la gente que la secuestró con su marido y sorpresivamente alrededor de las 2 apareció una llamada de una hermana en Buenos Aires avisando que María Gabriela estaba en su casa, en la zona de Pilar”, relató.

“La dejaron en la calle y se puso en contacto con una de mis hermanas en Buenos Aires, porque era uno de los teléfonos que se acordaba, y a partir de ahí la llevaron a la DDI de Pilar”, completó. Afirmó que su hermana está “muy bien” y que “no sufrió hechos de violencia”.

“Estoy toda rota todavía. Gabriela apareció a las 2 de la mañana. No conozco los detalles, me habló otro hijo y me dijo mamá estoy apurado. Me dijo apareció Gabi”, dijo a Cadena 3 Amanda, la madre de Oliveto. Al igual que su hijo, la mujer manifestó desconocer si se pagó rescate.

