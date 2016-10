Liberé, despidos y una denuncia de “persecución política”

Los trabajadores cesanteados tras el alejamiento del concejal mantuvieron una reunión hoy con Nicolás Ducoté.

La crisis en el Concejo Deliberante tuvo repercusiones en varias aristas, y una de ellas fue la pérdida de un concejal en el Bloque Cambiemos. Daniel Liberé, tras pegar el portazo al bloque oficialista, denunció que el Ejecutivo había despedido a once trabajadores ligados a él. Hoy, nueve de estas personas se reunieron con el Intendente para pedir su reincorporación.

Según contó Liberé a Resumen sobre la audiencia, “el Intendente les dijo que a partir de ahora empezaba una nueva etapa, que la etapa anterior fue porque yo los había llevado. Les dijo que los va a atender la gente de Personal, uno por uno, y en base a eso a lo mejor los reincorporan”.

“Entre comillas les dijo que ellos estaban conmigo pero que yo no pertenezco más a ese sector” añadió el concejal. “Hay una persecución política hacia aquellos que de alguna manera están relacionados conmigo” aseguró a continuación, y enfatizó que “la gente necesita trabajar”. “No militan para mí, me pidieron trabajo y yo los ayudé” dijo Liberé.

La oficialización de la ruptura de Liberé se produjo el jueves, durante la última sesión del Concejo. Y los telegramas llegaron entre jueves y viernes, según aseguró el concejal. En total se trata de once personas, la mayoría en la categoría de becarios y algunos como temporarios.

“Trabajaron en la campaña repartiendo boletas nuestras. Cuando terminó la campaña se acercaron a pedirme trabajo, presenté un proyecto en Tierras y varios ingresaron ahí” contó Liberé. Siete estaban desempeñándose en el área de Tierras, y tres en el Centro de Operaciones Municipal. También se desafectó a una mujer con ocho años de antigüedad, que era becaria y le había pedido al concejal que le facilitara el cambio de categoría para poder realizar aportes para su jubilación, para lo cual le faltan pocos años.

A partir de ahora, monobloque

Liberé se alejó de Cambiemos por alguna diferencias, entre las que se encuentran la cantidad de funcionarios provenientes de otros distritos, pero la gota que para él colmó el vaso fue la designación de Gustavo Trindade al frente del Concejo Deliberante. Para Liberé, el elegido debía ser Sebastián Neuspiller, jefe de bancada de Cambiemos (y quien finalmente anunció la salida formal de Liberé a través de Twitter).

A partir de ahora, Liberé conformará un monobloque con el nombre Tratado del Pilar. “Voy a participar en cualquier reunión en la que me inviten, ya sean de Macri, Massa o del vecinalismo, soy totalmente independiente” señaló el concejal.

“Me tuve que revelar para decir que no me gustaba el presidente propuesto, y eso no les gustó (al resto de los ediles de Cambiemos). Esto significa que no tenemos la libertad de expresión que necesitamos, quería tener otra libertad, sin trabajar incómodo” había dicho anteriormente a este medio.

