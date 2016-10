Lacunza advirtió que sin un endeudamiento podría darse un “ajuste feroz”

Desde el ministerio de Economía se defendió el pedido de endeudamiento por 60 mil millones de pesos hecho por el gobierno de Vidal.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, defendió el pedido de endeudamiento hecho por el gobierno de María Eugenia Vidal en el proyecto de Presupuesto 2017 (por 60 mil millones de pesos) al afirmar que “es una posibilidad de suavizar los vaivenes de la normalización de la economía y evitar un ajuste feroz”.

El ministro precisó que el gobierno pide en concepto de endeudamiento “60 mil millones de pesos este año y se pedirá misma cantidad para el año que viene lo que, en términos reales, es menos por la inflación”.

“Es bueno que surjan esas voces de alerta prematura porque entonces todos entendimos que un país o una provincia no pueden vivir ni de endeudarse o de emitir siempre; iremos decreciendo el nivel de deuda hasta el 2019”, indicó. “Y es fácil decir si financia obras: en el presupuesto el llamado resultado corriente, impuestos menos el gasto corriente, da 0. O lo digo de otra manera: si no hubiera obra, no habría déficit”, explicó.

Sobre la perspectiva de que se apruebe el presupuesto, dijo que “la reunión del último martes en la Legislatura fue más constructiva que la del año pasado, con ideas ingeniosas e interés por conocer los detalles”, de tal forma que se sienten “optimistas” en el gobierno.

“Sí, hacen falta dos tercios para la deuda y somos muy optimistas porque todos comprendimos que tenemos que trabajar juntos por los bonaerenses; después cada uno votará a quien quiera en octubre de 2017”, señaló. “Trabajamos muy bien con los municipios, como en dejar exentos del impuesto a 500 mil viviendas de bajo valor o de jubilados que cobran la mínima”.

