Kabaddi, el deporte que conquistó a un pilarense

Federico Gramajo nos cuenta de qué se trata esta curiosa disciplina y su experiencia junto a la selección nacional, Los Yararás, en el Mundial de India 2016.

En Argentina, totalmente desconocido, en Asia, es lo que los representa. Con 4 mil años de historia, el Kabaddi es una de las disciplinas más antiguas y a diferencia de lo que nosotros comúnmente relacionamos con deportes colectivos, en esta disciplina no se utiliza pelota.

Semanas atrás, se disputó el Mundial de Prokabaddi en la India, donde fuimos representados por la selección nacional. Finalmente, tras la disputa de sus cinco partidos: Corea del Sur, Australia, Inglaterra, India y Bangladesh, el combinado albiceleste terminó último en su grupo y quedó eliminado.

En cuanto a los argentinos, tal vez no conozcan mucho de ellos, siquiera veremos resultados en torneos recientes o incluso proyectos de aquí a fin de año, pero lo que tenemos que saber, es que entre “Los Yararás”, como así se hace llamar el equipo, se encuentra un pilarense, y su nombre es Federico Gramajo.

El ciclista y profesor de educación física, viajó junto a 13 soñadores a su primera experiencia mundialista en este deporte. Varios jugadores de “Los inmaduros”, conjunto del que forma parte Fede y que está integrado en su mayoría por deportistas de la localidad de Escobar, como así también de La Plata, el sur del país y “Pana Team”, combinado bonaerense.

“Fue una experiencia única”, comenzó relatando Gramajo asegurándonos de que “allá lo juegan millones de personas, solamente en la India. Es increíble lo fanáticos que son de este deporte. En nivel Kabaddi, allá sos una estrella. Con los chicos siempre nos reímos porque en Argentina, haciendo este deporte, sos como un 4 de copas”.

“Tuvimos diez días de preparación con un director técnico de la India. El es reconocido como el “Maradona” del Kabaddi, y casualmente nos tocó tenerlo en nuestra selección. Allá nos dimos cuenta que no sabíamos absolutamente nada de esta disciplina. Tiene sus técnicas y tácticas totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Realmente fue hermoso saber más”, añadió.

¿Cómo fueron los primeros días?

Antes del primer partido ante Corea tuvimos un amistoso. El segundo día nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana, para estar a las 6 en el estadio. Volvíamos a las 8 y las 11 nos íbamos de nuevo, un viaje que duraba 45 minutos, para hacer la segunda jornada de entrenamientos. Así fueron todos los días.

¿Toda esa preparación sirvió?

Sin dudas, sino hubiésemos hecho un papelón como lo hizo Estados Unidos, que fue una de las decepciones de la organización. Realmente no se prepararon, fueron de paseo y se sintió.

Tanto EEUU como Argentina y Australia, recibieron apoyo de la Cadena de Deportes por estar, como así también de la IKF (Federación Internacional de Kabaddi).

Precisamente esta cadena televisiva apostaba mucho por Argentina ¿Se quedó satisfecha?

Les gustó en cuanto a lo que propuso Ricardo Acuña, que es el promotor grande de todo lo que es el Kabaddi y deportes alternativos en Argentina. Llevó gente vinculada a la recreación para el equipo técnico.

Al principio no entendíamos cual iba a ser la función de esas personas. La intención era aglomerar el grupo ya que los chicos venían de todas partes del país. Y a su vez, ponerle color, cada vez que hacíamos el ingreso a la cancha lo hacíamos con tambores y cantos.

También se generó buena relación con los otros equipos, cosa que ellos no estaban acostumbrados a ver. Bailamos con Irán, Japón y muchos más. Todo eso generó tanta buena onda, que ya tenemos la invitación para la edición del 2018. El cual se charla que será en Japón.

Un cambio de sede ¿Siempre se había realizado en la India?

Es el primer mundial que se hace de esta modalidad. Se había jugado en los juegos asiáticos, incluso otros mundiales similares, pero con esta magnitud y siendo televisado, es la primera vez. Realmente es un show que traspasa lo real.

Dentro de la organización, estaba una mujer que también organiza el mundial de críquet (el deporte más aficionado en Asia). Esa señora tenía el mismo presupuesto que el Mundial de Futbol, imagínense la magnitud.

Un dato curioso, si el partido empezaba a las 8, nos venían a buscar a las 7.38 para que dos minutos más tarde estemos listos. Teníamos diez minutos de espera hasta que terminara el otro partido, 7.50 nos comunicaban en cuanto íbamos a entrar a la cancha. Tenían un relojito que cada segundo marcaba algo diferente. Fue excelente.

¿Qué sentiste cuando saliste a la cancha esa primera vez?

Primero no sabíamos cómo es que teníamos que salir. Tiene una especie de ritual el ingreso, hay una línea que no se traspasa hasta que entras a la cancha por un tema cultural.

Estábamos muy nerviosos. Yo sabía que iba al banco, pero el momento en el que nos sacábamos la campera para que el equipo titular se quedara en la cancha, es cuando más se sintió. Seguido por el clásico grito de: ¡Yararás!

¿Cómo fue estar en la India? Es una cultura totalmente diferente.

Fueron 28 días. Llegamos y nos encontramos con un mundo distinto. El trato con las personas, por ejemplo, el indio no saluda. Si te veían seguido y te cruzaban, no te saludaban. Solo las personas que trabajaban con nosotros. Pero más de un “hola” no pasaba.

En cuanto a la comida, lo picante acá es suave allá. Le pedíamos que tenga pocas especias, nos decían que no tenía mucho, pero cuando metíamos un bocado… te arrepentías de comer. Por eso vivíamos a pasta, pollo que parecía una palomita, arroz, papa y mucha fruta.

¿Son de cuidarse con las comidas?

A nivel equipo, nos avisaron un mes antes del mundial porque otro país se había bajado. Uno de los chicos llegó con 95 kilos, y la categoría es hasta 85. Llego con 84,600 al pesaje y eso fue fundamental. Solo te pesan antes del primer partido y después nunca más. Después podes jugar con 100 kilos que no pasa nada. En lo personal, me cuido porque hago ciclismo.

El Mundial terminó, volvieron a Argentina, ¿Cómo sigue esto?

La India nos propuso que cada jugador consiga armar un equipo para poder jugar una liga. Si cada elenco tiene aproximadamente 14 jugadores, crece la base y nos permite dar proyección a que cuando viajemos al próximo mundial sea una pelea más reñida. Su idea es que peleemos con las máximas potencias de igual a igual, con ayuda monetaria y técnica.

Volver y promocionarlo, eso es lo que voy a hacer junto a los chicos de Escobar que son la otra parte fundamental en zona norte. En abril, ya está charlado informalmente con Ricardo (el presidente de la Asociación Argentina de Kabaddi) empezar con el primer torneo.

Habrá que buscar un espacio donde practicarlo y que entre una cancha de 18 por 15 metros. Espacio a los laterales porque se sale mucho y poner un piso similar al que se utiliza en taekwondo. El próximo año, los jugadores que ya tengan armado un club, tienen asegurado un mes de entrenamiento en la India para seguir creciendo.

¿Cómo captarías la atención?

Antes que nada, pueden ver las repeticiones en ESPN Play. Cuando tengamos el espacio que nos vengan a visitar, ingresen a la AAK o incluso que se contacten conmigo por Facebook.

Es un deporte hermoso y que a diferencia de otras disciplinas, no requiere de experiencia. Allá nos dimos cuenta que técnicas de Judo o Rugby, no sirven. El Kabaddi tiene su propio estilo, únicas.

Qué hay que saber

Tiene tres formatos diferentes: Circle Kabaddi, Beach Kabaddi y Kabaddi Indoor, modalidad que se elige jugar en el Mundial que participa la Selección Argentina.

El exótico deporte enfrenta a dos equipos de siete jugadores (y cinco suplentes) durante dos tiempos de 20 minutos, en una cancha de 12,5 por 10 metros, en la que cada conjunto ocupa una mitad del campo.

El juego comienza cuando uno de ellos envía a uno de sus miembros, denominado “raider” (asaltante), al terreno contrario. Este debe tocar a un rival, que queda inmediatamente eliminado, y volver a su campo sin ser capturado, lo que suma un punto. Si es atrapado, es para los contrarios.

A su vez, el raider, para sumar puntos debe: Intentar tocar algún rival sin salirse del rectángulo que está invadiendo; si logra tocar a algún rival, debe volver a la línea de donde partió (la línea central) dado que al tocar dicha línea sumará los puntos por los jugadores que haya tocado, los cuales quedarán fuera de juego momentáneamente.

Deberá estar muy atento, dado que los defensores podrán detenerlo en cualquier momento, para tratar de no dejarlo volver a la raya central. Cualquier tipo de contacto entre el atacante y los defensores es considerado como tal: es decir, si alguien intenta detener al “raider” y éste forcejea (sin empleo de puños o patadas) y logra llegar a la línea central, el “raider” sumará puntos por el defensor o los defensores que intentaron detenerlo. Un defensor pierde un punto por salirse del espacio de juego durante el ataque.

Y para cerrar, cada vez que un jugador sale de la cancha, el otro equipo gana un punto. Cuando el equipo defiende con éxito y no deja retornar al “raider” a su mitad, la defensa se suma 1 punto. Así, el equipo con más puntos al final del juego gana.

¿Kabaddi en Pilar?

Tal como lo mencionó Gramajo en la nota, la idea es formar más equipos para realizar una liga nacional. El pilarense puso manos a la obra y comenzó a dialogar con su entorno para acelerar el proceso de selección.

No obstante, antes de viajar al mundial, el plantel protagonizó un amistoso en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Atlético Pilar, como muestra de lo que posiblemente tengamos en algún tiempo funcionando en el distrito.

Un dato no menor, si Federico y sus compañeros reciben el apoyo necesario (lo que implica espacio y dedicación de los jugadores, entre otros), Pilar formaría el primer equipo de Kabaddi de Argentina, un hecho histórico.

Belén Gómez

Rodrigo Etchart

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: