Polémica por supuesta venta de terrenos de las inferiores de Fénix

Aseguran que el predio donde practican los chicos en Pilar, estaría siendo ofertado en una página de internet. El Municipio lo desmiente y afirma que los rumores “son malintencionados”.

El predio de las infantiles del Club Fénix, ubicado en la calle Uruguay al 2200 -que durante la gestión de Zúccaro fue cedido en comodato- podría estar en riesgo luego de que comenzaran a correr fuertes rumores de comercialización a través de una reconocida página web de compra y venta.

En la misma figura la oferta de lotes de más de 200 metros cuadrados, desde 180 mil pesos con entrega en diez meses. En caso de que sea cierto y se efectúe, 250 chicos se quedarían sin club del día a la noche.

Gente vinculada a la entidad, comentó que uno de los padres fue quien habría visto la publicación en internet y decidió llamar.

“Le comunicaron todos los datos y hasta cuanto debía pagar para reservarlos. El padre del jugador le comentó que ese predio pertenecía a un club de barrio y el representante de la inmobiliaria le dijo que el mismo ‘en cualquier momento vuela’”, relataron.

Esta situación también llegó a oídos del ex concejal Walter Roldán, quien ayer se dirigió a la Municipalidad a realizar un pedido de informes sobre la intención de lotear y/o vender los terrenos para que sean destinados para a un proyecto urbanístico.

“Un mes atrás visitamos el predio para conocer sus necesidades. Hoy corre el riesgo de que más de 200 chicos dejen de patear la pelota”, señaló en Twitter.

Sin embargo, el Municipio desmiente en absoluto lo dicho. “Solo sé lo que se dijo a través de los medios, en términos generales no tengo ni idea”, dijo Luis Invernizzi, funcionario de Obras Públicas y cuñado de Jesús Cariglino, uno de los señalados por los denunciantes junto al intendente Nicolás Ducoté, de querer darle otro destino a las tierras, como por ejemplo el plan de viviendas Procrear.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Político, Carlos Arena, afirmó que los rumores que circulan “son mal intencionados. No me consta como algo serio, desde el Municipio jamás haríamos un proyecto disparatado de ese tipo. Me parece que tiene que ver con otras intenciones. No sé quien pude ser tan perverso de meterse con los sueños de los chicos”.

Un dato no menor es que el comodato del predio que fue refaccionado con una gran suma de dinero por parte de la comisión de fútbol y los padres, vence en octubre del próximo año con inmediata renovación, así lo indica el contrato de cesión firmado cinco años atrás.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: