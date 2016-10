Peaje Larena: “No es lo justo, y no voy a pagar”

Se llevó a cabo la primera audiencia de mediación tras la intimación a un usuario. El vecino afectado se negó a pagar y se mantiene a la espera ante un posible juicio.

El conflicto por el Peaje Larena de Ruta 8 sigue dando que hablar. Ayer no sólo se presentaron vecinos para manifestarse junto a las cabinas ubicadas en la Ruta 8, donde también estuvieron las cámaras de C5N, sino que también se dio la primera audiencia de mediación en las oficinas de San Isidro, en la que Adrián Giménez, vecino de Sakura se presentó junto a su abogado, el ex candidato a intendente de Exaltación de la Cruz, Raúl Sancho.

Como ya es de común conocimiento, el reclamo vecinal se centra específicamente en la construcción de una colectora como camino alternativo, o en su defecto, una cabina especial que abra el paso para los vecinos de la zona.

El caso particular de Giménez llamó la atención, porque fue el único en recibir intimación por el pago de la deuda, del peaje que utiliza alrededor de seis a ocho veces por día, y que tras el rechazo a hacerse cargo de ese pago, fue citado para la audiencia con una mediadora.

“La mediación se hizo larga, terminó alrededor de la 1, y no se llegó a ningún arreglo. Ellos querían que pague a toda costa”, expresó el vecino de Sakura.

“Pedían que me haga cargo de la deuda, decían que tenían razón, y la mediadora amenazó con que sino se iba a llegar a juicio”, relató Adrián Giménez, que prosiguió: “Le explicamos que no hay colectora y que nunca hicieron nada, nos terminó dando la razón pero nos preguntó porque no pagaba”.

Asimismo, contó cómo la reunión que había comenzado con una deuda de 14 mil pesos, llegó al ofrecimiento de pagar 1500, “para que quede asentado que se había llegado a un acuerdo”.

El vecino afectado, bajo su asesoría legal decidió no aceptar la oferta, debido a que “no es lo justo” como él mismo expresó.

A raíz de las innumerables marchas y protestas de los vecinos, que llamaron la atención de los medios y por consiguiente el interés político, la obra por el camino alternativo se había puesto en marcha, con la promesa de finalización hacia finales de este año. Pero las últimas semanas, otorgaron la imagen de la maquinaria detenida a un costado de la ruta sin señales de trabajo. La nueva fecha que los vecinos escuchan ya sin confianza, los llevaría a esperar varios meses, hasta la llegada de abril de 2017.

Llegó el apoyo

De cara a la situación en la que Adrián Giménez se siente utilizado como ejemplo ante los demás vecinos, fue sorprendido por un llamado de ayuda.

Se trata de la Unión de Usuarios Viales de la Provincia de Buenos Aires (UDUV), que en un trabajo conjunto con el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), se comunicaron con el vecino de Sakura para brindarle su apoyo.

“Puede presentar un precedente para el resto, en contra de lo que estamos planteando”, advirtió a Giménez, Ignacio Zabaleta, representante de UDUV.

“No vamos en contra de las políticas, pero queremos que esté garantizado el derecho del ciudadano, que no es el caso”, agregó.

Y finalmente, también lo invitó a participar de una audiencia que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre, con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, dado que según dijo, la historia de Giménez es un “valioso testimonio” para seguir con el “reclamo ciudadano”. “Si solucionamos el problema a uno, se le soluciona el problema a todos”, culminó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: