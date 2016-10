Presupuesto Participativo: Recuperación de una calle y refugios de colectivo para La Lonja

El martes, 40 vecinos se acercaron al Centro de Jubilados a elegir qué proyectos implementar para su localidad. Mañana es la última votación en Pilar.

La Lonja es la segunda localidad en definir a qué destinará el dinero del Presupuesto Participativo, el martes los 40 vecinos que se acercaron al Centro de Jubilados de la calle Seguí optaron por la recuperación del espacio de una calle y la construcción de dos refugios de colectivo.

El proyecto ganador, con el 42 por ciento de los votos, fue la recuperación del espacio y veredas en la calle Las Secuoyas, entre Presidente Derqui y Saraví. Está previsto construir sobre dos cuadras una vereda, colocar mesas y banquitos para que la gente pueda descansar y tomar mate, y sacar un alambrado viejo que hay en el lugar.

“Es un lugar en el que había habido un problema de demarcación de límites, y los vecinos quieren recuperar el espacio” dijo Eduardo Bisognin, director de Presupuesto Participativo, en diálogo con Resumen.

Por otro lado, también se implementará un proyecto doble de construcción de una dársena y refugio de colectivo en la parada de Ruta 8 y Chile, una mano a Pilar, y la otra enfrente, mano a Derqui. Ambos refugios, que fueron votados por separado, sacaron un 19 por ciento de votos cada uno.

El costo estimado para el primer proyecto es de 800 mil pesos, mismo monto que las dos dársenas y refugios de colectivo. Al ser el monto destinado a La Lonja por el Presupuesto Participativo de 1,5 millones de pesos, se va a solicitar la partida de dinero extra que requiere la suma de los tres proyectos ganadores.

“Le vamos a pedir al Intendente que se colabore un poco más con los vecinos para poder hacer los tres proyectos” dijo Bisognin. “Esperamos que los vecinos estén contentos, el 80 por ciento de los que votaron van a ver reflejado lo que eligieron” añadió el funcionario.

Las otras propuestas sometidas a votación el martes fueron otro proyecto doble de dársena y refugio de colectivo en la parada Los Palitos de Ruta 8 y Los Paraísos, lado a Pilar y a Derqui. Por último, había una propuesta de asfaltar la calle Marcos Sastre, entre Ruta 8 y Las Araucarias.

La próxima localidad en elegir proyectos será Pilar, que ya tuvo sus primeros dos foros de votación, y el último será el viernes en la Sociedad de Fomento Las Lomitas, en Las Alondras 143. Entre las once opciones a votar figuran una plaza de la salud en Villa Verde, asfaltos, ionizados, colocación de cartelería, refugios de colectivos, veredas en distintos barrios. También destacan la generación de un espacio de skate en 11 de Septiembre y Alberdi, y la construcción del Club Flecha Azul en San Alejo.

De esta forma, cuando termine esta semana serán tres las localidades en haber votado. Fátima, la primera, eligió cuatro iniciativas: un corredor aeróbico, construcción de veredas, forestación de calles y creación de puntos verdes para la separación de residuos.

Por otro lado, Bisognin se refirió al reclamo de una vecina de Monterrey, cuyo proyecto no pasó la etapa de viabilización. Se trata del pedido de creación de un sub destacamento policial, en el límite con Sol y Verde. El grupo de vecinos que presentó el proyecto manifestó estar disconforme con el rechazo del proyecto por parte del área de Presupuesto Participativo.

“La policía de la provincia es quien dispone la creación de nuevos destacamentos, no el Municipio. El Presupuesto Participativo podría llegar a hacer un espacio para que esté la policía, pero no puede disponer del personal policial, es una decisión que va más allá del Municipio. Entendemos que es necesario por los problemas de seguridad, pero no es algo que podemos resolver desde esta área” explicó Bisognin.

