Portazo: Para Liberé, el gobierno “desprecia al pilarense”

Daniel Liberé oficializó su alejamiento de Cambiemos y la conformación de un monobloque, en medio de fuertes críticas al Jefe Comunal, desatadas a partir de la disconformidad de la elección de Trindade como presidente del legislativo.

“Me tuve que revelar para decir que no me gustaba el presidente propuesto, y eso no les gustó (al resto de los ediles de Cambiemos). Esto significa que no tenemos la libertad de expresión que necesitamos, quería tener otra libertad, sin trabajar incómodo” explicó Liberé a Resumen.

Pero además, Liberé expresó que “el Intendente en algunas cosas se empieza a equivocar. Yo aporté al municipio nueve personas para trabajar, no ñoquis, que tienen familias atrás, y me enteré que ya les están mandando telegramas. Esto es una cuestión netamente política y es una injusticia más que comete el Intendente, él había dicho que no importaba el color político, que todos podían trabajar, pero ahora demuestra que su palabra no vale nada. Que no piense que se va a llevar a los pilarenses por delante, creo que se desprecia a la gente de Pilar, y hoy lo puedo decir con total tranquilidad”.

“Ahora hay que trabajar fuerte, empezando a dar valor a la gente de Pilar. Llegó el momento de que se empiece a tener en cuenta a los pilarenses, es injusto que no le hayamos dado la oportunidad a gente nuestra desde el municipio” finalizó Liberé.

La salida de Liberé fue anunciada por el edil y jefe de la bancada oficialista Sebastián Neuspiller a través de su Twitter: “comunico que el Concejal @dlibere dejó de ser parte del Bloque” escribió, junto a una foto de los restantes cinco ediles, muy sonrientes.

