Vidal justificó por qué la Provincia no adhirió al protocolo de aborto no punible

En medio de la polémica desatada luego de que se conociera que el Gobierno provincial suspendió la adhesión al protocolo nacional de aborto no punible que había anunciado la semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal, justificó la medida al sostener que la Provincia ya tiene una guía de procedimientos propia, elaborada por la gestión de Daniel Scioli.

En declaraciones televisivas, la mandataria bonaerense sostuvo que la Provincia “ya tiene un protocolo” para la instrumentación del aborto no punible que “representa estrictamente” lo fijado por la Corte Suprema de Justicia. “Este protocolo está vigente”, respondió la mandataria provincial al ser consultada sobre la marcha atrás en la adhesión de la Provincia al protocolo nacional, que había sido anunciado oficialmente la semana pasada en el marco de la marcha nacional de mujeres con la consigna “Ni una menos”.

En ese sentido, destacó la necesidad de “darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia (de los médicos), y a la justicia para evitar la judicialización” de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles. “Mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente. Un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa normas”, subrayó la Gobernadora.

El protocolo al que se refiere Vidal data julio de 2012 (Nº 3146/12) y tampoco estuvo exento de polémicas. La guía de procedimientos que fue presentada en su momento por el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, establece que el aborto no punible debe ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, “si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo proviene de una violación, conforme la manifestación de la propia víctima o su representante legal y con prescindencia de la denuncia y/o calificación penal del hecho”.

El martes, fuentes del Gobierno de Vidal justificaron la suspensión de la adhesión al considerar que “dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del Gobierno con competencia”, al tiempo que añadieron que “la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo”.

La resolución que llevaba la firma de la ministra de Salud, Zulma Ortíz, no se llegó a publicar en el Boletín Oficial, ya que no sólo habría chocado con la reprobación de la Iglesia, sino también con el rechazo del secretario legal y técnico Julio Conte Grand y de otros funcionarios, como el ministro de la Producción, Joaquín de la Torre.

El documento ahora anulado establecía la eliminación de las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esa resolución, en concordancia con el protocolo nacional, permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.

