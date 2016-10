El Presupuesto Participativo le dijo que no a una garita de seguridad en Monterrey

Tras el pedido de un sub-destacamento por parte de los vecinos, el programa habló de la inviabilidad del proyecto presentado, por falta de dinero y efectivos policiales.

En el mes de mayo, vecinos del barrio Monterrey de Presidente Derqui, presentaron un proyecto en el Presupuesto Participativo, que contemplaba la creación de un sub-destacamento policial, para tareas de prevención en el límite que dicha localidad mantiene con Sol y Verde, partido de José C. Paz.

Sin embargo, los vecinos se sorprendieron al no obtener una respuesta satisfactoria, ya que desde la gestión del programa alegaron que el proyecto no era viable por razones de exceso en el presupuesto, requisitos técnicos no contemplados y requerimiento de personal policial.

Una referente en materia de seguridad en Monterrey es Verónica Carballo, la vecina que en diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5) afirmó que la respuesta del Presupuesto Participativo es “absurda”, ya que cuentan con “2 millones de pesos, y lo que nosotros queremos no cuesta eso”.

Carballo manifestó que la exigencia vecinal es tan sólo una “garita con dos efectivos por turno para prevención. No esperamos que cumplan tareas de investigación, ni van a tener que alojar detenidos”.

La misma vecina contó la causa del pedido, que surge en el marco de una “zona muy conflictiva” como la definió.

“En esa zona están los puentes ilegales (que unen Pilar y José C. Paz sobre el arroyo Pinazo) desde el año 2014, y los robos son cosas de todos los días. No es un capricho de los vecinos la garita o el sub-destacamento policial, los llamados al 911 nos avalan”, explicó.

Y en cuanto a los hechos de seguridad, hizo énfasis en que no son pequeños hurtos, sino que la mayoría de las denuncias indican entraderas, vecinos heridos en situación de robo y hasta toma de rehenes.

“Aprovechamos el presupuesto participativo y presentamos un proyecto con mapa y fotos del lugar, además de modelos de garitas no muy costosas”, señaló Carballo, y añadió: “Nos dijeron que no hay policías, cuando sabemos que hay 350 efectivos o más del comando Pilar, 381 efectivos de la Policía local y se le suma el Servicio de Apoyo Policial (SAP)”.

La demanda vecinal manifiesta la necesidad de sólo dos efectivos policiales por turno, lo que implicarían seis por día, y únicamente abocados a tareas preventivas.

“Habíamos conseguido la donación de los terrenos para que se realice el sub-destacamento y una salita de salud, pero ahora vamos a tener que buscar el presupuesto por otro lado y volver a presentar el proyecto en el ministerio de Seguridad”, culminó Carballo.

