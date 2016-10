HCD: La Justicia rechazó el amparo de Pugliese para realizar nuevamente la sesión

De esta forma, el presidente del Concejo sigue siendo Trindade, quien hoy encabezará su primer sesión. El expediente podría seguir para resolver la cuestión de fondo.

La Justicia de San Isidro rechazó el pedido del massismo de anular la elección de nuevas autoridades para el Concejo Deliberante, por lo que queda ratificado Gustavo Trindade como presidente del cuerpo legislativo, mientras se resuelve la cuestión de fondo que, desde el Frente Renovador, adelantaron que no les interesa ahondar.

El pedido de amparo presentado por Osvaldo Pugliese el martes, buscaba que la Justicia declarara nula la sesión del viernes que lo removió de la conducción del HCD, para hacer nuevamente la asamblea, en la que 14 manos se habían alzado para designar a Trindade. En la presentación judicial se argumentaba que no se habían revocado las autoridades vigentes previo a designar las nuevas.

Como respuesta, la jueza Alicia Ortolani declaró inadmisible la presentación de amparo presentada por Pugliese contra el Concejo Deliberante. Expresó que “la cuestión traída a debate excede claramente el reducido ámbito del amparo”. En el expediente, al cual ha accedido Resumen, señala que “el actor en el escrito de demanda no ha demostrado cual sería concretamente el daño grave e irreparable que le ocasionaría la utilización de los medios procesales ordinarios”. De esta forma, el expediente pasa al fuero Contencioso Administrativo para resolver el tema de fondo.

A través de su cuenta de Twitter, Pugliese señaló, sobre la noticia de que la Justicia había rechazado su petición de no innovar para realizar la sesión nuevamente, que le “parece apresurado afirmar tal situación, máxime que no terminó de resolverse. Aún”.

Sin embargo, antes de conocerse la decisión del Juzgado de San Isidro, Pugliese habló con Resumen y adelantó que, en caso de que la Justicia no determinara realizar nuevamente la sesión que lo removió de la presidencia, no seguiría adelante con la cuestión de fondo, la cual seguiría en el fuero Contencioso Administrativo, y sobre lo que no hay nada dicho aún.

“Si se rechaza la medida de no innovar, no vamos a discutir esto ocho meses o un año, cae en abstracto” había declarado Pugliese a este medio. Asimismo, aclaró que “no se está discutiendo quien tiene razón, sino si esto amerita volver atrás con la situación o no”.

De esta forma, Trindade seguirá siendo por ahora el presidente del Concejo Deliberante, y mañana se sentará por primera vez en el lugar que hasta hace poco ocupaba Pugliese, en lo que será la décimo tercera sesión ordinaria del Concejo.

Cabe señalar que en el día de hoy, el Concejo Deliberante sancionó un decreto firmado por Miguel Zakhem y Gustavo Trindade, en el que consta la designación de autoridades realizada el 21 de octubre. Así, quedan Trindade como presidente, Marcela González como vicepresidenta primera, Sebastián Pérez (el único que mantiene su cargo) como vicepresidente segundo, Fabio Gómez como secretario legislativo y Miguel Zakhem como secretario administrativo.

