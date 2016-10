Ducoté: “no charlé con Pugliese y tampoco leí la carta”

El Intendente criticó la presentación judicial realizada por el massismo, tomó distancia del conflicto y negó que haya influencia de Cariglino en el asunto.

Nicolás Ducoté se refirió públicamente al conflicto que envuelve desde la última semana al Concejo Deliberante, tras la designación de Gustavo Trindade al frente del cuerpo. El Intendente criticó la decisión del massismo de llevar la sesión a la Justicia, separó su rol del legislativo y se refirió a los rumores de intervención de Jesús Cariglino en la arena local.

“Las cosas que surgen en la política tienen que resolverse en la política” declaró el Jefe Comunal ayer en rueda de prensa, y en referencia a la presentación judicial realizada por Osvaldo Pugliese para declarar nula la sesión extraordinaria del viernes que lo removió de la presidencia del HCD. “Siento que cuando se judicializan los procesos, muchas veces los tiempos de la justicia son más largos que los tiempos en que los vecinos quieren ver soluciones a sus problemas” añadió Ducoté.

Sobre el removido presidente del Concejo Deliberante, quien el fin de semana escribió una carta abierta dirigida al Intendente, Ducoté solo dijo que “no charlé con Pugliese y tampoco leí la carta”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo tomó distancia del asunto en cuanto a su rol dentro del conflicto: “trato de mantener la independencia de poderes lo más sanamente separada posible” se limitó a decir. “Espero que haya la capacidad de dialogar entre las distintas partes del Concejo Deliberante para encontrar una solución más adecuada” expresó.

Por otro lado, y consultado por la prensa acerca del lugar del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, Ducoté desestimó su influencia en la cuestión, pero no negó diálogos con el barón del conurbano. “Es un dirigente que tiene intereses en la sección pero ninguno en particular en Pilar” declaró.

“Mantengo un diálogo regular y constructivo con muchos de los dirigentes que han sido influyentes o son influyentes en los entornos alrededor de Pilar” expresó Ducoté, quien nombró por ejemplo al actual jefe comunal de Malvinas, el kirchnerista Leonardo Nardini.

En este contexto sin duda agitado para el Concejo Deliberante, mañana se desarrollará una nueva sesión ordinaria, a casi una semana de la remoción de Osvaldo Pugliese al frente del organismo, en medio de la polémica acerca de la validez o nulidad de la movida. Desde el oficialismo sostienen que el proceso fue correcto y transparente, mientras desde el massismo hablan incluso de golpe institucional. Mientras, Gustavo Trindade ya ocupa la oficina del titular del cuerpo, si bien Pugliese afirma que él sigue siendo el presidente, y realizó una presentación judicial que busca retrotraer lo acontecido el viernes pasado en el primer piso del Palacio Municipal.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: