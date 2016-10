Peaje Larena: Marcha y primera citación para un vecino de Sakura

A falta de una respuesta, llegó una nueva marcha de los vecinos autoconvocados del Peaje Larena.

“El sábado hubo una nueva marcha, con banderas y pasacalles. La Gendarmería por su parte, hizo el camino para el flujo de los autos, pero nunca se cortó el paso. Abren las cabinas y la gente pasa”, así lo contó Adrián Giménez, vecino de Sakura a Resumen.

La convocatoria tuvo una nueva edición tras la reunión fallida con el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), en donde se le recomendó a los vecinos pagar la tarifa del peaje hasta que se concrete la construcción de la colectora.

Sin embargo, no parece que la obra avance, ya que según manifestó Giménez, “anunciaron la obra, vinieron las máquinas, empezaron a levantar tierra, pero ahora se guardaron todo de nuevo”.

Asimismo, el caso de este vecino es particular. Adrián Giménez recibió en el mes de julio, una carta en la que se le notificaba la deuda por no pagar el peaje desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, siendo que aún no había culminado el mes, “me estaban cobrando a futuro” dijo.

Y ahora, le tocó el turno de la citación para una audiencia en las oficinas de mediación en San Isidro, por la misma deuda que contempla un monto de más de 14 mil pesos.

En cuanto al marco legal, Giménez es asesorado por Raúl Sancho, ex candidato a la intendencia de Exaltación de la Cruz, lo que generó un revuelo político, ya que Sancho es además funcionario provincial.

“Me mandan a decir que me quieren representar de la Municipalidad porque se enteraron que me asesoraba Sancho, pero me ofrecieron a la misma persona que cuando nos tenía que representar a todos, antes de pedir la colectora o la gratuidad para los vecinos, dijo que el precio era muy alto y pidió que lo bajen. Después el juez se agarra de eso para decir que nosotros nunca pedimos colectora o peaje diferenciado”, expresó el vecino de Sakura.

Los intereses que despierta la situación produce indignación entre los vecinos que aseguran que los diferentes grupos políticos que “ponían las pancartas frente a las cámaras de televisión, no aparecieron nunca más y volvimos a ser los mismos cinco vecinos de siempre”.

La consigna para los perjudicados es simple, y va desde la exigencia de la colectora hasta una cabina especial en la que los vecinos de la zona puedan pasar sin pagar.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: