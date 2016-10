Habló el imputado por el homicidio de Diego Feimann

Mientras espera por el juicio, el asesino del medio hermano del periodista habló por primera vez públicamente. “Hice lo que tenía que hacer”, expresó.

A casi un año del crimen en el que Diego Feimann, medio hermano del reconocido periodista, perdió la vida, el empresario imputado habló públicamente por primera vez.

Se trata de Gastón Berganza, quien sostuvo que hizo “lo que tenía que hacer” para defender su propia vida, y la de las tres mujeres con las que se encontraba.

El imputado espera por el juicio en libertad, luego de haber estado detenido 34 días. El hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre, a la salida de un conocido restaurante de Ruta 8, cuando Feimann increpó a Berganza quien se encontraba acompañado de su mujer (ex pareja de Feimann), su hija y su madre. Finalmente, el empresario respondió con tres disparos que acabaron con la muerte del medio hermano del periodista.

“Me arrepiento de la consecuencia de mi reacción. Me arrepiento de matar a alguien pero no de haber reaccionado así. No me considero un asesino. No busqué matar a nadie. Hice lo que tenía que hacer”, dijo Berganza.

También expresó que “la reacción fue una consecuencia de lo que sentí en ese momento. No lo conocía, no lo había visto nunca en mi vida. Sabía que era un ex de mi novia, que tenía problemas, que la había fajado”, respecto al hombre fallecido.

En cuanto a su descargo en referencia a la situación que vivió, manifestó que “fue un intento de homicidio, él me fue a matar. Tenía una manopla, una barreta y un gas pimienta que nunca encontraron”.

“Después de lo que viví no lo recomiendo. Andar armado me salvó la vida porque esa noche me mataban. Ahora, lo que viene después, el 30 por ciento de vos se muere con la persona que mataste. Cargás una cruz el resto de tu vida”, subrayó.

A cargo de la investigación se encuentra la fiscal María Inés Domínguez, quien manifiesta que el empresario le disparó a Feimann para matarlo, y además le imputa el intento de homicidio del taxista que transportaba a la víctima.

