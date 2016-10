Cuando el rugby llegó a Pilar

Tal como contáramos en la nota del martes pasado, el otro día al finalizar la cena del Club Unión, conversábamos con el amigo Daniel “Toto” Checchi, quien nos pedía que no hablemos, que lo escribamos que lo hacíamos mejor. El cuento que yo hacía salió a colación del chascarrillo que hacía Toto sobre “la protección” de su hermana Diana, a quien hacía mucho que no veía. Este se hacía el “cuida” mientras que los amigos la acosaban, simplemente en forma de chanza para hacer enojar al supuesto hermano celoso.

Entonces recordé cuando en una oportunidad, allá por mis jóvenes 20 años, paseaba por la famosa peatonal San Martín de Mar del Plata con mi hermana Marta y su amiga, Nora Toppazzini y, tras el “acoso” de una barra de muchachos que creo superaban ampliamente el quinteto, pretendí frenarlos en su actitud, defendiendo a mi hermana y su amiga. ¡Qué locura!, por suerte los “piropeadores” tuvieron piedad de mí y desistieron en su intento, sino no estaría contando esta historia.

La cuestión que al ver en la cena mencionada a amigos como el mismo Checchi, el gallego Pauls, Sergio Fracalossi, Juano Vacarezza, entre otros, recordé cuando en 1973/74, a un grupo de pilarenses se nos ocurrió fundar lo que se dio en llamar “Del Pilar Rugby Club”.

Además de los nombrados, recuerdo a Meli y Pupo Márquez, al cabezón Laguarda que había sido compañero mío de colegio, los hermanos Manzanares, Albertito Pintos que hoy es un gran dirigente del Manzanares Rugby Club, Jaimito Kelly, el vasco Izpizúa, Miky, Andrés Villamayor, al que apodamos “El Abuelo” por ser uno de los mayores del grupo, junto con algunos más que no recuerdo y algunas damas, generalmente las esposas de los rugbiers, todos encabezados por Eliseo “Bocha” Barrionuevo como presidente y Pedro Lacoste, por ese entonces famoso dueño de Cuernavaca, como entrenador, ya que en sus años mozos había jugado este rudo deporte.

Nos juntamos en “asamblea fundacional”, precisamente en la casa de Pedro y su esposa Pluma que vivían sobre la calle Independencia, donde ahora funciona un colegio. Allí, por unanimidad decidimos formar el club y lanzarnos “al estrellato” emulando a “Los Pumas”.

La reunión por supuesto, estaba plagada de anécdotas, como aquella de que Bocha se equivocaba los nombres de algunos integrantes de la flamante entidad o de las damas presentes, pero todo quedó allí y fue plasmado en un acta de asamblea que se rubricó con la firma de todos nosotros.

Si mal no recuerdo el primer encuentro fue con el Club de Rugby de Luján, donde no nos fue tan mal, anduvimos parejos, yo por de pronto que estaba recién casado, al segundo o tercer partido, “reculé” como mula tuerta al imaginar que podía ser de mi vida y mi presupuesto si me llegaba a quebrar una pierna o un brazo. Seguí yendo a los encuentros, pero “de ojito” y de acompañante, por sobre todo a los tercer tiempo que era lo mejor del partido.

Varias veces también visitamos a la gente de la entonces flamante sede de la Sociedad Hebraica Argentina en Pilar, donde ganamos algunos partidos y, también, fuimos muy bien atendidos en el tercer tiempo.

Por entonces habíamos conseguido realizar las prácticas en la Ciudad Deportiva de Atlético pero más tarde a muchos les agarró el “viejazo” y fueron dejando este deporte muchos, para dedicarse al golf que es más tranquilo.

No obstante otros varios reflotaron la idea más adelante, conservando el color de las camisetas, rayadas por supuesto, en forma horizontal, que era el blanco, el verde y el naranja. Mucha alegría me dio hace unos meses, cuando vi a Albertito Pintos despuntar el vicio en la cancha de la estación de Manzanares, donde junto a algunos vecinos algo más jóvenes que, como el caso de Mariano Jalda, ponen toda su experiencia para que los chicos de la zona tengan un excelente deporte para practicar y puedan competir sanamente como lo hacen los grandes del rugby amateur argentino. Toda una gran obra, al igual que la que emprendimos hace algo más de 40 años, un grupo de amigos pilarenses.

