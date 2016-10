Cambiemos, a punto de perder un concejal en el bloque

Daniel Liberé analiza formar un monobloque, luego de la polémica sesión del viernes, de la cual se ausentó por no estar de acuerdo con la designación de Trindade.

La sesión extraordinaria del viernes, que designó a Gustavo Trindade como el nuevo presidente del Concejo Deliberante, generó mucha polémica, pero también quiebres al interior mismo del bloque oficialista. El concejal Daniel Liberé, que fue uno de los once firmantes para convocar a la sesión, decidió finalmente ausentarse de la misma, y por estas horas evalúa abandonar Cambiemos y formar un bloque unipersonal.

“Veré qué resuelvo ahora, si sigo o no en el bloque” declaró Liberé, en diálogo con Resumen. La decisión la tomará en los próximos días, a medida que pasen las horas de trabajo junto a sus, hasta ahora, compañeros de bancada, en las que se verá “si hay hostilidades, si se trabaja de manera cómoda o no”. “No tengo apuro, esta decisión la voy a tomar tranquilo y pensándolo mucho” dijo Liberé.

Si bien la cuestión a analizar ahora por el concejal será el trato con sus compañeros, el dilema se debió a las diferencias por la sesión que desplazó a Osvaldo Pugliese de la presidencia del cuerpo legislativo. Si bien Liberé firmó la convocatoria a la sesión para remover al massista, no estaba dispuesto a acompañar la designación de Gustavo Trindade.

Liberé se había reunido con Nicolás Ducoté para manifestarle su desacuerdo, le propuso que el presidente fuera “uno de los nuestros”, y en este sentido propuso a Sebastián Neuspiller, jefe de la bancada oficialista. El jueves a la noche planteó lo mismo a los concejales que se presentarían a la sesión, incluido al mismo Trindade. Finalmente, decidió no presentarse el viernes para no contribuir con el quórum.

“Trindade no es la persona ideal para presidir este Concejo Deliberante” dijo Liberé, aunque aclaró que tampoco apoya a Pugliese. Además de la idea de que el presidente sea de Cambiemos, el concejal considera que “el presidente del Concejo Deliberante tiene que ser una persona honorable, y Trindade tiene una historia política detrás que no me gusta. No es un tema personal, sino político”.

“La gente votó un cambio, y ese cambio no es tener acuerdos con personas que han estado en el gobierno, y no han dado respuestas a Pilar. Se ve en los cargos elegidos que hubo un acuerdo con el molinismo” dijo, en alusión a la nueva vicepresidenta primera Marcela González, y el secretario Fabio Gómez, dos que responden a José Molina.

La permanencia o no de Liberé en Cambiemos se definirá muy pronto. Lo que es seguro, es que en caso de alejarse del bloque, formará su propio espacio unipersonal, y no se acercará a otro bloque político.

