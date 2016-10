Las chicas lo hicieron: a semifinales

El equipo de Mayores de la Escuela Municipal de Handball derrotó a Fénix en Los Polvorines 15 a 10 y se ganó un lugar en la definición de la Liga de San Miguel.

A tono con el gran año del handball de Pilar, las chicas de Mayores de la Escuela Municipal de Handball cristalizaron el objetivo propuesto en el arranque de la temporada y se clasificaron a las semifinales de la Liga de San Miguel.

Las dirigidas por el profesor Maximiliano Almirón consiguieron el lugar entre los cuatro mejores al superar como visitante a Fénix de Los Polvorines por 15 a 10, en choque correspondiente a la última fecha de la fase regular.

“Hay que esperar a que la liga complete todos los partidos y ver qué rival nos toca pero hasta acá estamos todos más que conformes”, destacó Almirón. Las pilarenses cerraron la fase inicial con 7 victorias, un empate y un par de derrotas, un record más que positivo. “La verdad, no esperábamos tener este desempeño, uno cuando arranca el año siempre piensa en lo mejor pero esto superó las expectativas y ahora lo que venga es de regalo”, agregó el DT.

Ante Fénix, Muni Pilar debió sortear un obstáculo que las chicas no tenían en mente y fue la ausencia de su figura, Belén Faraone y de otras integrantes del plantel por lo que Almirón estuvo obligado, en algunos casos, a improvisar posiciones. Por ejemplo, Nicole Ríos jugó de central y Belén Casals lo hizo de lateral izquierda.

“Arrancamos muy erráticas, sin poder convertir en los primeros cinco minutos. Fuimos gol a gol hasta que nos acomodamos y sacamos un par de goles y las chicas se soltaron y empezaron a jugar más tranquilas”, relató el entrenador local. Y agregó: “ellas solo propusieron un juego posicional para su pivote, una jugadora muy pesada y experimentada. Ajustamos esa marca, la arquera atajó varias pelotas y nos fuimos al descanso ganando 10 a 6”.

En el segundo tiempo, las chicas de la Escuela Municipal de Handball ajustaron la defensa, generaron algunas contras y sacaron algunos goles más de distancia, lo que le permitió al técnico rotar el equipo y cerrar bien el partido por 15 a 10.

“Fue un partido muy positivo porque pese a que no se jugó bien, no tuvimos a todas las chicas ni se entrenó de la mejor manera en la semana por la lluvia, pudimos sacar adelante un encuentro difícil en una cancha corta, complicada para nuestro juego. Además algunas chicas que habitualmente no lo hacen, tuvieron que tomar decisiones en momentos calientes y lo resolvieron bien”, cerró un exultante Almirón.

