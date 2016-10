Cientos de pilarenses ‘corrieron con el corazón’

La carrera solidaria que también llevó el lema de ‘adoptar es alumbrar’, fue destinada a la ayuda de Germán y Paulina, dos chicos que habían sido estafados por un hombre en el 2015.

Este domingo, cientos de atletas se acercaron a Presidente Derqui a dar su apoyo a una nueva maratón benéfica.

“Correr con el corazón”, es una competencia organizada por el corredor local Marcelo Barbero y la entidad ‘Red Solidaria’ destinada a recaudar fondos para Germán y Paulina, dos hermanos que tras la muerte de sus padres adoptivos, fueron estafados por un sujeto.

“Fue un golpe duro el que vivieron, pero con la ayuda de mucha gente se pudo subsanar”, aseguró a Resumen Deportivo Barbero, quien además nos aseguró que “se pudo cubrir las expectativas de concurrencia y los gastos judiciales y administrativos, otorgándole plata al mayor de los hermanos”.

“Cuando me enteré de su caso, se me hizo imposible no involucrarme. Nos están ayudando mucho, están trabajando abogados gratuitamente”, afirmó Marcelo.

Otra de las grandes noticias, giró en torno a Germán. Con tan solo 19 años, en el 2015 tuvo que hacerse cargo de su hermana menor de 12, viéndose obligado a abandonar sus estudios y salir a buscar un trabajo.

“Por suerte Germán ha conseguido trabajo y todo se va a estabilizando. En tanto que Paulina está becada en el Colegio Arco Iris de Pilar, a quienes les agradecemos profundamente. Hoy están viviendo en un departamento de dos hermanas que se hacen cargo de ellos y le brindan mucho cariño”, cerró Barbero.

Los ganadores de esta competencia que constó de 8 kilómetros, fueron Fabián Martínez y Silvina Muñoz.

