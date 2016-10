Solicitan la creación de un hospital de media complejidad en Derqui

Para ello sugieren que el Municipio adquiera un predio supuestamente abandonado donde funcionaba un colegio privado en el barrio Villa Blanca.

El partido Vecinal Derquino, que lidera el creador de la página de Facebook Derqui de Pie, Eloy Falcón, presentó un proyecto de ordenanza por la mesa de entradas del Honorable Concejo Deliberante de Pilar y el Palacio Municipal, para que se cree en la localidad un hospital de media complejidad.

En los considerandos de la solicitud los peticionantes explican que la localidad de “Presidente Derqui cuenta con 140 mil habitantes y no cuenta en su haber con un hospital propio, ni ningún tipo de servicio de salud, principalmente por la noche. En el caso de pediatría, tenemos que concurrir hasta la localidad de Del Viso (al Hospital Pediátrico Federico Falcón) y al no tener medios de transporte, se nos complica pagar un remis por sus costos elevados, poniendo en riesgo la vida de cualquier ciudadano que tenga que recurrir a un centro de salud” –especifica el pedido, poniendo como ejemplo la muerte de una menor el domingo pasado, que perdió la vida tras “esperar por un traslado, luego de haber estado esperando durante ocho horas en una sala”, especifica la nota.

Adquisición de propiedad en Villa Blanca

Para el logro del objetivo, el Partido Vecinal Derquino, propone que el municipio pilarense expropie y/o compre a valor fiscal el edificio del ex colegio Blue Bell ubicado en la calle España y Sarmiento, en el barrio Villa Blanca cercano al Acceso Juan Domingo Perón (ex ruta 234), que los solicitantes aseguran que no está habitado y a su vez puede generar hechos de inseguridad. “Se encuentra en absoluto abandono, poniendo en riesgo la vida de las personas que pasan por esa zona a que los roben, maten o violen”, expresa la solicitud.

Para ello, el proyecto de ordenanza presentado por el partido, especifica que “se declare de utilidad pública al predio y construcción, y se destine exclusivamente al funcionamiento de un hospital público de media complejidad, con las reformas que sean necesarias para su funcionamiento y su respectivo equipamiento”, brindando de esa manera, una mejoría a la comunidad derquina en términos del sistema de salud.

Las prestaciones que ofrecería el nosocomio de media complejidad a propuesta de los solicitantes, serían “primeros auxilios, traumatología, neonatología, radiología, clínica médica y ecografías, entre otros, debiendo prestar atención también a afiliados a PAMI y IOMA. De esta forma, se aliviaría la atención en los hospitales Sanguinetti, Meisner y Falcón”, justifica la requisitoria, para finalizar remarcando que la solicitud se realiza “exclusivamente para el bienestar de la sociedad derquina, que no cuenta con este tipo de servicio” por lo que piden que “a la brevedad se instrumenten los mecanismos necesarios para dar solución al pedido de toda una sociedad que sufre por una inadecuada atención médica de sus habitantes”.

