Pugliese a Ducoté: “Hoy siento una profunda tristeza”

Reproducimos la carta que publicó el concejal Osvaldo Pugliese en su cuenta de Facebook dirigida al intendente Nicolás Ducoté.

Sr.Intendente Municipal de Pilar

Lic. Nicolas Jose Ducoté.

Estimado:

Hoy siento una profunda tristeza y quería compartirla. Nos conocemos hace muchos años y juntos pudimos ingresar como Concejales en el año 2013. A mi me toco con tu aval (que siempre lo tuve para toda mi gestión), ser Presidente del HCD de Pilar, inclusive, fui reelecto hace casi un año por unanimidad de los Concejales de Pilar.

¿En que consiste mi tristeza?, estoy triste por vos. Porque durante muchos años y sin ir mas lejos, en Agosto y Octubre de 2015 , combatiste y venciste electoralmente, a los mismos con los que hoy te juntas y solo un año ha pasado, solo un año.

Construiste una alianza y pasaron a ser hombres de confianza para planificar y tomar decisiones de Estado, en Pilar, los mismos a los que la gente le dio la espalda y que por eso te votaron a vos. Debes estar mal, se que estas mal.

Te preocupa que la gente y el pueblo de Pilar piense que vos sos mas de lo mismo. Si lo hacen, motivos les estas dando y de sobra. Cuando tome la decisión de votar en contra del proyecto de Planeamiento Urbano que pretendías (en otro momento hablaremos de ello) no se les ocurrió a tus asesores, mejor idea, que descargar la furia contra el Espacio Político al que pertenezco, sobre mi persona (es lo que menos me importa) y sobre algunos trabajadores y trabajadoras municipales de mas de 10 años de excelente trabajo en la Municipalidad, por ello y por lo que queres aprobar antes de fin de año, necesitas otro concejo deliberante y por su puesto nuevas autoridades.

Se que la critica te molesta, queres caerle bien a la gente, no me parece mal, solo que los hechos y acciones no acompañan a las declamaciones, fotos o declaraciones.

Has instaurado, tal vez sin proponertelo, no lo se, el reino del revés y del terror nuevamente en Pilar.

Se que te duele lo que pasa, Estoy triste por vos, me imagino que estarás peor, que siendo un demócrata, o por lo menos yo conocía a un Ducoté que si lo era, a casi 24 horas de acto de violatorio de la ley, de carácter golpista y profundamente antidemocrático, vos, siendo inteligente, no hayas hecho ninguna declaración publica o aunque mas no sea un llamado telefónico apoyando a las autoridades legalmente constituidas para transmitirme tu apoyo.

Dicho esto, tengo que entender, que sos parte de la conspiración antidemocratica y el responsable político del papelón que estas pasando, todo por no ser quien siempre fuiste.

Mi responsabilidad como Presidente del Concejo Deliberante de Pilar esta a tu disposición, lo que nunca va a estar a tu disposición es una actitud cómplice con la falta de transparencia y la instauración del terror o de la inquisición, como herramienta de ejercicio del poder, menos de la mano de la vieja política con la que hoy te juntas, estoy triste por vos.

Yo ya elegí y estoy en paz conmigo mismo y con el pueblo que nos voto, a a los dos, a vos y a mi.

Abrazo.

Dr.Osvaldo Pugliese.

Pte. del ConcejoDeliberante de Pilar.

